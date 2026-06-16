Жестока казна стигла на Кошево - Сарајево на мукама

Аутор:АТВ
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ФИФА је недавно објавила да се на листи кажњених клубова који немају право регистрације нових играча налазе Вележ и Слога из Добоја, а сада је иста судбина задесила и Сарајево.
Наводи се да је клубу са Кошева забрањено регистровање нових играча у наредна три прелазна рока.
Бордо тим сада мора тражити рјешење да се суспензија што прије укине, како би квалитетно одрадили љетни прелазни рок пред европске изазове и нову сезону ВВин лиге БиХ.
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Шта су разлози казне за сада није познато.
Да ли је бордо клуб изгубио спор са неким од фудбалера пред ФИФА или се ради о нечему другом, остаје да се види у наредном периоду, преноси "Радиосарајево".
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