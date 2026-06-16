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Породиље у дијелу БиХ у проблемима

Аутор:

АТВ
16.06.2026 16:35

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Беба
Фото: Pexels/Photo by Valeria Boltneva

Незапослене породиље из Тузланског кантона поново упозоравају на проблем кашњења исплате породиљских накнада.

Истичу да многе породице због тога долазе у тешку финансијску ситуацију, пише "Црна-Хроника".

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Како наводе у обраћању медијима, очекивани рок за исплату накнада је истекао, али средства још увијек нису уплаћена на рачуне корисница. Породиље поручују да се ради о средствима од којих зависе основне потребе њихове дјеце.

"Пелене, адаптирано млијеко, храна, лијекови и остале потрепштине за бебе морају се куповати свакодневно. Многим породицама породиљска накнада није додатни приход, већ важан дио кућног буџета“, наводи се у обраћању незапослених породиља.

Честа појава

Истичу да су кашњења исплата постала честа појава, због чега породице сваког мјесеца с неизвјесношћу чекају средства која су им од велике важности.

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"Док надлежни касне с исплатама, рачуни не касне. Постављамо питање зашто се од породиља очекује стрпљење и разумијевање, док се њихове обавезе према дјеци не могу одгодити ни један дан“, поручују.

Породиље траже од надлежних институција да јавности јасно саопште разлог кашњења и прецизан термин исплате, те да се у будућности осигура редовна и правовремена исплата накнада.

Наглашавају да брига о мајкама и дјеци не смије остати само на предизборним обећањима, већ мора представљати стварну обавезу институција према најосјетљивијим категоријама друштва.

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Тагови :

породиље

Накнаде

Накнаде за породиље

Тузлански кантон

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