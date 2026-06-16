Плажа у Грчкој: За 5 евра добијате лежаљку, сунцобран, кафу, воду и крофну

Аутор:АТВ
Коментари:1
Да ли постоји плажа на Егејском мору гдје за пет евра цијели дан можете да уживате у лежаљци и припадајућем сунцобрану, а да вас по изласку из воде на вашем мјесту сачекају шољица кафе, флашица воде и крофна?
Одговор је потврдан, а локација је грчко љетовалиште Неи Пори.
Наиме, како је на свом Инстаграм профилу прије неколико дана објавила платформа Грчка.инфо, која је од велике информативне и практичне помоћи туристима који посјећују Грчку, у Неи Порију за свега пет евра у бару на самој плажи можете добити комплетан ужитак: лежаљку, сунцобран, кафу, крофну и флаширану воду.
На питање администратора: "Да ли је ово фер цијена?", услиједиле су стотине коментара.
"Толико коректно да не вјерујем"
Сцена
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Најприје су многи учесници расправе изразили невјерицу да је цијена ове комплетне услуге тако ниска, постављајући питања попут: "Из које године је фотографија?" или констатујући да је "исувише коректно, толико да не вјерујем", па чак сматрајући да је ријеч о фотографији генерисаној вјештачком интелигенцијом.
Међутим, они који се налазе на тој плажи у Неи Порију потврђују да је понуда овог плажног бара тачна.
"Сваке године овако породично љетујем већ пет година”, “Прошле године је било 4,5 евра по особи", "Иста или приближно иста цијена је на овој плажи већ пет година", неки су од коментара који потврђују да се и овог љета на тој плажи у Неи Порију дан може провести уз трошак од само пет евра по особи, уз комфор, заштиту од сунца, освјежење, топли напитак и слаткиш.
У осталим коментарима истиче се да је у многим другим љетовалиштима за пет евра могуће добити само лежаљку, док поједини издаваоци плажног мобилијара толико наплаћују само кафу.
"Код нас би само једну крофну наплатили пет евра” и “Ово нема ни на селу у Војводини", два су занимљива коментара на Инстаграм објави платформе Grčka.info, пренио је Блиц.
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