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Лавров: Можда и није лоше да Украјина уђе у ЕУ - тако би се Унија једноставно распала

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АТВ
16.06.2026 14:42

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Можда и није тако лоше да Украјина уђе у Европску унију - она ће се тада једноставно распасти, рекао је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров.

"Са аспекта унутрашњих проблема ЕУ, можда и није лоше ако би Украјина постала члан. Они би се једноставно распали", рекао је Лавров на заједничкој конференцији за новинаре са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом.

Ако желе да забораве на економију онда треба звати Зеленског у ЕУ, додао је он.

Према ријечима Лаврова, приступање Украјине Европској унији ће искористити они који желе да милитаризују ово политичко удружење.

Лавров је истакао да се Запад увијек истицао дволичношћу.

"Западни свијет се увијек истицао својом дволичношћу и те навике су остале до данас: двоструки стандарди; не међународно право, већ поредак заснован на правилима; мени је дозвољено све, док други треба да ме питају за дозволу", навео је Лавров само неке од примјера западног лицемерја.

Руски министар је одсуство жеље европских земаља да коментаришу терористичке нападе Кијева на руске цивиле окарактерисао као саморазоткривање.

"Ово је отворено признање, самораскринкавање, не видим ништа друго", рекао је на конференцији за новинаре.

(спутник србија)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Украјина

Европска унија

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