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Трамп: Русија би требало да постигне договор са Украјином, а Израел да обустави нападе

Аутор:

АТВ
16.06.2026 12:51

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предсједник САД-а
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да би Русија требало да постигне договор са Украјином о окончању сукоба, као и да би Изреал требало да обустави нападе на милитантни покрет Хезболах у Либану.

Трамп је, на маргинама самита Г7 у француском граду Евијан ле Бен, новинарима рекао да је имао "веома добар састанак" са украјинским предјседником Володимиром Зеленским и да ће се поново састати са њим касније током дана, преноси Гардијан.

Додао је да је са руским предсједником Владимиром Путином разговарао у недјељу, као и да постоји "много неслагања између два лидера", преноси Танјуг.

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Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Русија

Украјина

Израел

Иран

Ормуски мореуз

Владимир Путин

Володимир Зеленски

самит Г7

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