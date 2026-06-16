Трамп: Русија би требало да постигне договор са Украјином, а Израел да обустави нападе

Аутор:АТВ
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Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да би Русија требало да постигне договор са Украјином о окончању сукоба, као и да би Изреал требало да обустави нападе на милитантни покрет Хезболах у Либану.
Трамп је, на маргинама самита Г7 у француском граду Евијан ле Бен, новинарима рекао да је имао "веома добар састанак" са украјинским предјседником Володимиром Зеленским и да ће се поново састати са њим касније током дана, преноси Гардијан.
Додао је да је са руским предсједником Владимиром Путином разговарао у недјељу, као и да постоји "много неслагања између два лидера", преноси Танјуг.
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