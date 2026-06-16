Берлин током короне исплатио јавној кући 1,75 милиона евра

Аутор:АТВ
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Берлин је током пандемије вируса корона исплатио најмање 1,75 милиона евра државне помоћи компанији која управља борделом "Артемис", највећој јавној кући у њемачкој престоници, показују подаци из регистра транспарентности које је анализирао њемачки лист "Билд".
Бордел, који се налази у близини Берлинског сајма, годинама је предмет спорова са градским властима због планова за проширење објекта, али и због полицијске рације из 2016. године, након које је покрајина Берлин морала да се извини управи бордела.
Према подацима које је објавио "Билд", компанија "Артемис ГмбХ" добила је средства кроз више програма државне помоћи намијењених привреди током пандемије. У августу 2020. исплаћено јој је 124.877 евра, у децембру исте године 187.522 евра помоћи за покривање фиксних трошкова, сљедеће године у марту је добила 626.643 евра, па у јуну 513.617 евра. Посљедњу помоћ примила је у јуну 2022. – још 300.170 евра.
Портпарол Инвестиционе банке Берлина (ИББ) Јенс Холткамп потврдио је да је ова институција, као надлежни орган покрајине Берлин, одобрила и исплатила помоћ у оквиру савезних корона-програма. Међутим, није познато да ли ће компанија задржати цјелокупан износ или ће дио новца морати да врате. Из ИББ наводе да не могу да коментаришу појединачне кориснике помоћи нити статус њихових захтијева.
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Објављивање података изазвало је критике дијела њемачке јавности: чланица савезног руководства Хришћанско-демократске радничке заједнице (ЦДА) Дагмар Кениг оценила је да су се истовремено многе "пријатељице ноћи" суочавале са озбиљним финансијским проблемима.
"Док су милионски износи исплаћивани борделима, проститутке су западале у финансијске невоље. То се посебно односило на жене које нису биле званично регистроване као предузетнице", рекла је Кенигова.
Она је затражила детаљну контролу начина на који су трошена средства пореских обвезника и поручила да мора бити искључена свака могућност да државни новац заврши код фирми повезаних са присилном проституцијом или трговином људима.
Управа "Артемиса" није жељела да одговори на питања о томе за шта је новац коришћен. Директор компаније Флоријан Грам изјавио је да, након консултација са адвокатом, не жели да даје додатне информације.
Према подацима објављеним на интернет страници бордела, жене које раде у "Артемису" нису запослене у компанији, већ послују као самосталне предузетнице и услуге пружају за сопствени рачун.
Њемачка влада је још 2021. године у документу упућеном Бундестагу истакла да су сексуалне раднице биле међу групама које су најтеже поднеле посљедице пандемијских мјера.
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