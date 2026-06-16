Украјина је сљедећа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дипломатски фокус Америке враћа се на украјинско-руски сукоб послије успјешне акције у Ирану, поручује амерички предсједник Доналд Трамп
Он је заједно са француским предсједником Емануелом Макроном на кратком брифингу за медије поручио да је завршио оквирни договор са Ираном и као резултат тога, његова администрација ће вратити дипломатски фокус на Русију и Украјину.
Преговори у којима је САД учествовала између Русије и Украјине заустављени су након ескалације конфликта на Блиском истоку.
Трамп је разговарао очи у очи и са руским предсједником Владимиром Путином, али и украјинским Володимиром Зеленски.
"Јуче смо имали веома добар разговор са предсједником Зеленским и предсједником Путином и видим да можда можемо нешто да урадимо, заиста видим. Мислим да су обојица отворени за то“, рекао је Трамп поред Макрона. „Дакле, знате, сада када је ово (Иран) завршено, фокусираћемо се на то (и) видјети да ли можемо то да завршимо.“
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
36 мин0
Свијет
52 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму