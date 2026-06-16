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Украјина је сљедећа

Аутор:

АТВ
16.06.2026 08:10

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Украјина је сљедећа
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Дипломатски фокус Америке враћа се на украјинско-руски сукоб послије успјешне акције у Ирану, поручује амерички предсједник Доналд Трамп

Он је заједно са француским предсједником Емануелом Макроном на кратком брифингу за медије поручио да је завршио оквирни договор са Ираном и као резултат тога, његова администрација ће вратити дипломатски фокус на Русију и Украјину.

Преговори у којима је САД учествовала између Русије и Украјине заустављени су након ескалације конфликта на Блиском истоку.

Трамп је разговарао очи у очи и са руским предсједником Владимиром Путином, али и украјинским Володимиром Зеленски.

"Јуче смо имали веома добар разговор са предсједником Зеленским и предсједником Путином и видим да можда можемо нешто да урадимо, заиста видим. Мислим да су обојица отворени за то“, рекао је Трамп поред Макрона. „Дакле, знате, сада када је ово (Иран) завршено, фокусираћемо се на то (и) видјети да ли можемо то да завршимо.“

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Тагови :

Доналд Трамп

Украјина

Русија

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