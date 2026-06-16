Свијет у ишчекивању озваничења договора САД и Ирана; Израел тврди да "борба" није готова

Аутор:АТВ
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Објаву Доналда Трампа да је постигнут "историјски договор" са Ираном, свијет је дочекао са олакшањем.
Техеран је потврдио да је предвиђен трајан и непосредан прекид непријатељстава. Званична церемонија потписивања најављена је за петак у Швајцарској. У међувремену, Израел је поручио да се неће повући са југа Либана.
Сједињене Америчке Државе и Иран су прогласили моменталан и трајан прекид војних операција на свим фронтовима, потврдиле су обе стране. Церемонија потписивања меморандума о разумијевању најављена је за петак у Женеви.
Међу кључним одредбама америчко-иранског споразума, који има 14 тачака, налази се потпуно укидање поморске блокаде у року од 30 дана и обавеза Сједињених Америчких Држава да повуку своје снаге из региона око Ирана. Такође, договор о нуклеарним питањима требало би да буде постигнут у року од 60 дана од потписивања споразума.
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да неће присуствовати званичном потписивању, али да ће умјесто њега доћи потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс. Трамп је, такође, напоменуо да је Ормуски мореуз дјелимично отворен, али да ће од петка бити омогућена слободна пловидба кроз тјеснац.
Америчка војска је, истовремено, навела да на снази остаје блокада иранских лука све док меморандум и званично не буде потписан. Либан је један од кључних елемената меморандума о разумијевању са Сједињеним Америчким Државама, али је Израел поручио да се неће повући са југа Либана и да га споразум не обавезује, пише РТС
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху изјавио је да се израелска војска неће повући из јужног Либана, дијелова Сирије и Појаса Газе, истичући да је ријеч о "безбједносним зонама" и да ће војска у њима остати "колико год буде потребно". Нетанјаху је рекао и да Иран неће имати нуклеарно оружје докле год је он на месту премијера, као и да "борба" није готова.
За то вријеме, цијене нафте на свјетским тржиштима пале су за више од пет одсто, на најнижи ниво у последња два мјесеца, након што је објављено да су САД и Иран постигли споразум.
Међународно референтна нафта "Брент" се након тога кретала на око 83 долара по барелу, а америчка сирова нафта на нивоу од око 80 долара по барелу.
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