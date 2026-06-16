Пао амерички бомбардер, посада мртва

Аутор:АТВ
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У страшној несрећи која се догодила у авио бази Едвардс (Edwards) у јужној Калифорнији, срушио се стратешки бомбардер америчких ваздушних снага Б-52. У паду авиона живот је изгубило осам особа, потврдили су званичници.
Несрећа се догодила током рутинске пробне мисије. Авион се срушио непосредно након полијетања те се запалио на писти, након чега се изнад базе подигао огроман облак црног дима који се могао видјети километрима далеко.
Пуковник Џејмс Хејс описао је погибију осам Американаца као страшну трагедију, нагласивши да се радило о мјешовитом тиму састављеном од војног особља, државних службеника и спољних сарадника.
Компанија Боинг убрзо је издала одвојено саопћење у којем је потврдила да су међу страдалима и два њихова запосленика.
Аеродром је привремено затворен, а сви долазни летови преусмјеравају се на друге локације.
Све посјете бази обустављене су како би се хитне службе могле у потпуности фокусирати на ситуацију на терену.
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Истрага о узроку несреће могла би трајати до 30 дана, док ће детаљна анализа вјероватно потрајати дуже од шест мјесеци.
Авион који се срушио био је ангажован на програму модернизације радарског система у бази Едвардс. Боинг Б-52 Stratofortress, познат и под надимком "Buff", налази се у служби америчке војске још од 1950-их година те је током Хладног рата представљао један од кључних стубова америчког нуклеарног одвраћања.
Овај стратешки бомбардер дугог домета може летјети на висинама до 15.000 метара, док његова носивост од 32.000 килограма омогућава ношење стотина конвенционалних бомби или до 32 нуклеарне крстареће ракете.
Захваљујући могућности допуне горива у ваздуху, Б-52 има практично неограничен оперативни домет.
(Аваз)
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