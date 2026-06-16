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Индонежанско острво погодио земљотрес јачине 6,7 степени: Издато упозорење на цунами

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АТВ
16.06.2026 07:53

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Талас
Фото: pexels/Jess Loiterton

Индонежанско острво Сулавеси погодио је земљотрес јачине 6,7 степени по Рихтеровој скали, објавио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Издато је упозорење на опасност од цунамија.

Епицентар земљотреса регистрован је на дубини од 10 километара.

Након првобитног, услиједио је низ од најмање осам накнадних потреса јачине од 3,2 до 4,3 степена.

(спутник србија)

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Тагови :

Индонезија

Земљотрес

цунами

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