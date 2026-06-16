Индонежанско острво погодио земљотрес јачине 6,7 степени: Издато упозорење на цунами

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Индонежанско острво Сулавеси погодио је земљотрес јачине 6,7 степени по Рихтеровој скали, објавио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Издато је упозорење на опасност од цунамија. Епицентар земљотреса регистрован је на дубини од 10 километара. Након првобитног, услиједио је низ од најмање осам накнадних потреса јачине од 3,2 до 4,3 степена. (спутник србија)

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