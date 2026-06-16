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Трампово "маратонско" руковање с Брижит Макрон привукло пажњу

Извор:

АТВ

16.06.2026 08:22

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Трампово "маратонско" руковање с Брижит Макрон привукло пажњу
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Француске Емануел Макрон и његова супруга Брижит Макрон угостили су Доналда Трампа на самиту Г7, а њихов сусрет поново је обиљежен неуобичајеним руковањем америчког предсједника.

Током доласка на самит Г7, Трамп се кратко руковао с Макроном, а потом је услиједио сусрет с његовом супругом Брижит, који је привукао посебну пажњу јавности.

Руковање је трајало око 13 секунди и описано је као неуобичајено дуго и напето.

Како су пренијели присутни, тај тренутак није д‌јеловао пријатно, а такав утисак, према посматрачима, имала је и Брижит Макрон током Трамповог потеза.

Овај гест долази након ранијих тензија, када је Трамп јавно коментарисао брак Макронових током ескалације односа између двије стране. Говорећи на приватном догађају у априлу, када је критиковао Француску због, како је навео, недовољне подршке САД-у у Ирану, Трамп је изнио тврдњу да се Брижит према Емануелу понаша „изузетно лоше“.

Емануел Макрон је касније реаговао, поручивши да такви коментари „нису елегантни и нису на нивоу дипломатске комуникације“.

Дуг историјат

Иначе, Трамп и Макрон имају дуг историјат необичних и често напетих руковања током својих сусрета.

Њихов први сусрет 2017. године у Бриселу обиљежен је дугим и чврстим стиском руку, што су многи тада описали као рани знак њихове специфичне политичке динамике.

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У годинама које су услиједиле, двојица лидера су се смјењивала између периода блискости и несугласица. Макрон је био домаћин Трампу на прослави Дана Бастиље у Паризу, уз свечану вечеру на Ајфеловом торњу, док је Трамп касније узвратио позивом Макрону као почасном госту на државној вечери у Бијелој кући.

Погоршање односа

До краја Трамповог првог мандата, односи су се погоршали, посебно због неслагања око царина, Украјине и Ирана.

Најновије руковање с Брижит Макрон, које су поједини посматрачи описали као „повлачење конопа“, додатно је скренуло пажњу на дугогодишњи сложен однос између америчког и француског предсједника.

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Тагови :

Брижит Макрон

Доналд Трамп

руковање

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