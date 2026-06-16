Улазимо у први топлотни талас: Стижу температуре до 35 степени

Аутор:АТВ
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Од данас почиње постепени раст температуре који ће нас увести у први овогодишњи топлотни талас.
Прогнозе су увелико најављивале да нас јаче врућине очекују у другој половини јуна. Данашња максимална температура од 28 степени биће уједно и најнижа у наредних 10 дана.
Преко 30 степени нас очекује од петка, а заједно са максималном расте и минимална температура.
За викенд нас очекује максимална 33 степена, а од почетка наредне седмице са минималних 20 степени можемо очекивати и тропске ноћи.
Врхунац можемо очекивати средином сљедеће седмице када ће температуре достизати и 35 степени, а од понедјељка до петка минимална неће падати испод 20 степени.
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