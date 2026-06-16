Земљотрес јачине 6,3 степена погодио Кину

Аутор:АТВ
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Земљотрес магнитуде 6,3 степена по Рихтеровој скали погодио је префектуру Хајси у провинцији Ћингхај на сјеверозападу Кине, саопштио је Кинески центар за сеизмолошке мреже.
Према подацима Центра, земљотрес је регистрован на дубини од 10 километара.
За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети.
Префектура Хајси се налази у пространом и ријетко насељеном дијелу Кине који се простире преко Тибетанске висоравни, преноси Срна.
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