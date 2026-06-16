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Земљотрес јачине 6,3 степена погодио Кину

Аутор:

АТВ
16.06.2026 12:46

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Зeмљотрес
Фото: Pixabay/Angelo_Giordano

Земљотрес магнитуде 6,3 степена по Рихтеровој скали погодио је префектуру Хајси у провинцији Ћингхај на сјеверозападу Кине, саопштио је Кинески центар за сеизмолошке мреже.

Према подацима Центра, земљотрес је регистрован на дубини од 10 километара.

За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети.

Префектура Хајси се налази у пространом и ријетко насељеном дијелу Кине који се простире преко Тибетанске висоравни, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Кина

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