Земљотрес јачине 6,3 степена погодио Кину

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Земљотрес магнитуде 6,3 степена по Рихтеровој скали погодио је префектуру Хајси у провинцији Ћингхај на сјеверозападу Кине, саопштио је Кинески центар за сеизмолошке мреже.

Према подацима Центра, земљотрес је регистрован на дубини од 10 километара. За сада нема података о евентуалним жртвама и материјалној штети. Префектура Хајси се налази у пространом и ријетко насељеном дијелу Кине који се простире преко Тибетанске висоравни, преноси Срна.

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