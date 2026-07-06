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Графит мржње према Србима освануо у Славонском Броду

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 19:20

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Графит мржње према Србима освануо у Славонском Броду

У Славонском Броду освануо је графит непримјереног и мрзилачког садржаја усмјерен против Срба.

Графит је исписан на прочељу бившег ресторана Брођанка, на фреквентној локацији уз савско шеталиште.

Уз поруку су нацртана и два симбола повезана са екстремном десницом.

Са лијеве стране налази се стилизовано слово У са крстом, симбол који се повезује са усташким покретом и НДХ, преноси Индекс.

Са десне стране нацртан је крст у кругу, симбол налик келтском крсту, који у савременом политичком контексту често користе неонацистичке, расистичке и екстремно десне групе.

Полиција трага за починиоцем

Полиција је обавијештена о графиту и трага за починиоцем.

За сада није познато када је графит исписан нити ко стоји иза њега.

Ријеч је о поруци која подстиче насиље и мржњу према припадницима српске националне мањине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Хрватска

Графит

усташки симболи

графити мржње према Србима

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