Графит мржње према Србима освануо у Славонском Броду

Аутор:АТВ редакција
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У Славонском Броду освануо је графит непримјереног и мрзилачког садржаја усмјерен против Срба.
Графит је исписан на прочељу бившег ресторана Брођанка, на фреквентној локацији уз савско шеталиште.
Уз поруку су нацртана и два симбола повезана са екстремном десницом.
Са лијеве стране налази се стилизовано слово У са крстом, симбол који се повезује са усташким покретом и НДХ, преноси Индекс.
Са десне стране нацртан је крст у кругу, симбол налик келтском крсту, који у савременом политичком контексту често користе неонацистичке, расистичке и екстремно десне групе.
Полиција је обавијештена о графиту и трага за починиоцем.
За сада није познато када је графит исписан нити ко стоји иза њега.
Ријеч је о поруци која подстиче насиље и мржњу према припадницима српске националне мањине.
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