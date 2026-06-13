Снажан земљотрес у Егејском мору

Аутор:АТВ
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Земљотрес магнитуде 3.7 степени Рихтера забиљежен је у суботу, 13. јуна у 11:22 на подручју Егејског мора, у близини Измира.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је источно од овог турског града.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7.5 километара испод површине земље.
(телеграф)
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