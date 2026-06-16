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Техеран потврдио да Вашингтон уклања поморску блокаду

Аутор:

АТВ
16.06.2026 13:33

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Техеран је потврдио да су Сједињене Државе започеле укидање поморске блокаде Ирана, изјавио је замјеник иранског министра спољних послова Маџид Тахт Раванчи.

"Почело је укидање поморске блокаде Ирана, чиме се прелази на практичне кораке", рекао је Раванчи за новинску агенцију ИСНА.

Предсједник САД Доналд Трамп и замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади потврдили су у недјељу да је усаглашен коначни текст меморандума о разумијевању, који, између осталог, подразумијева слободу пловидбе кроз Ормуски мореуз и деблокаду иранских лука.

Документ би требао да буде званично потписан у Швајцарској 19. јуна, након што су га двије земље дигитално потписале у недјељу, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Америка

Ормуски мореуз

Иран

Вашингтон

примирје

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