Техеран потврдио да Вашингтон уклања поморску блокаду

Аутор:АТВ
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Техеран је потврдио да су Сједињене Државе започеле укидање поморске блокаде Ирана, изјавио је замјеник иранског министра спољних послова Маџид Тахт Раванчи.
"Почело је укидање поморске блокаде Ирана, чиме се прелази на практичне кораке", рекао је Раванчи за новинску агенцију ИСНА.
Предсједник САД Доналд Трамп и замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади потврдили су у недјељу да је усаглашен коначни текст меморандума о разумијевању, који, између осталог, подразумијева слободу пловидбе кроз Ормуски мореуз и деблокаду иранских лука.
Документ би требао да буде званично потписан у Швајцарској 19. јуна, након што су га двије земље дигитално потписале у недјељу, преноси Срна.
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