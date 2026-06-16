Лавров и Фидан разговарали о сукобу у Украјини и трговинској сарадњи

Аутор:АТВ
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров и његов турски колега Хакан Фидан разговарали су у Москви о ситуацији у Украјини, трговинско-економској сарадњи и даљем развоју билатералних односа Русије и Турске.
Лавров је током састанка казао да Русија цијени интересовање Турске за допринос проналажењу, како је навео, праведног, одрживог и дугорочног рјешења сукоба у Украјини, пренијела је Риа новости.
Фидан је поручио да је Анкара спремна да учини све што је у њеној моћи како би допринела рјешавању сукоба, било кроз посредничку улогу или пружањем платформе за дијалог, преноси Танјуг.
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