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Лавров и Фидан разговарали о сукобу у Украјини и трговинској сарадњи

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АТВ
16.06.2026 12:58

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров и његов турски колега Хакан Фидан разговарали су у Москви о ситуацији у Украјини, трговинско-економској сарадњи и даљем развоју билатералних односа Русије и Турске.
Фото: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров и његов турски колега Хакан Фидан разговарали су у Москви о ситуацији у Украјини, трговинско-економској сарадњи и даљем развоју билатералних односа Русије и Турске.

Лавров је током састанка казао да Русија цијени интересовање Турске за допринос проналажењу, како је навео, праведног, одрживог и дугорочног рјешења сукоба у Украјини, пренијела је Риа новости.

Фидан је поручио да је Анкара спремна да учини све што је у њеној моћи како би допринела рјешавању сукоба, било кроз посредничку улогу или пружањем платформе за дијалог, преноси Танјуг.

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Тагови :

Сергеј Лавров

хакан фидан

Русија

Турска

Украјина

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