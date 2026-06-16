Држава тужила ТикТок: Закон контроверзан, исход неизвјестан

Аутор:АТВ
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Флорида је поднијела званичну тужбу против компаније ТикТок, оптужујући платформу за кршење државног закона који ограничава приступ друштвеним мрежама малољетницима.
Главни тужилац Флориде, Џејмс Атмајер, објавио је покретање поступка. У тужби се наводи да је ТикТок илегално дозвољавао малољетницима приступ платформи, лажно приказивао природу доступног садржаја и намјерно користио адиктивне дизајнерске функције како би дјецу што дуже задржао уз екран.
Држава се у тужби позива на два кључна правна акта: Закон о друштвеним мрежама за малољетнике (познатији као ХБ 3) и Закон о обмањујућој и непоштеној трговачкој пракси Флориде. Флорида путем суда тражи трајну забрану овакве праксе, високе новчане казне и друге правне лијекове.
Закон око којег се ломе копља изузетно је ригорозан. ХБ 3, који је ступио на снагу 1. јануара 2025. године, у потпуности забрањује деци млађој од 14 година отварање налога на друштвеним мрежама, док за тинејџере од 15 и 16 година захтева изричиту сагласност родитеља.
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Ова тужба представља прву велику примјену закона у пракси, што значи да ће процес бити подједнако велики тест како за ТикТок, тако и за сам уставни оквир овог закона.
Слични закони који уводе старосне границе на интернету широм САД већ су наилазили на озбиљне правне препреке. Судови су их редовно оспоравали због Првог амандмана, а на уставна права често су се позивале саме платформе, али и удружења за заштиту слободе говора.
Како ће проћи судски процес на Флориди, биће јасан сигнал колико овакве законске рестрикције уопште могу да опстану у контакту са Уставом САД.
Флорида већ дуже вријеме важи за једну од најагресивнијих држава на овом фронту. Недавно је постала прва савезна држава која је тужила ОпенАИ и лично Сема Алтмана због утицаја ЧетЏПТ на дјецу, док се сам ХБ 3 сматра једним од најстрожих закона о друштвеним мрежама у цијелој земљи.
Ова тужба само наставља тренд у којем Флорида жели да преузме лидерство у заштити дјеце на интернету, умјесто да чека спору реакцију са федералног нивоа.
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Са друге стране, ТикТок је већ навикао на улогу оптуженог. Компанија се суочава са таласом тужби у вези са безбједношћу дјеце које покрећу бројне савезне државе и школски окрузи. ТикТок се до сада углавном бранио тврдњама да нуди напредне родитељске контроле и заштиту прилагођену узрасту, а у неколико наврата је одлучио да оспорава оптужбе на суду умјесто да пристане на нагодбу.
"Време је истекло", поручио је тужилац Атмајер приликом објаве тужбе, стављајући до знања да је циљ натјерати платформу да поштује правила која су већ на снази. Главно питање које сада остаје јесте да ли ће судови потврдити да је ТикТок заиста прекршио закон и да ли ће закон ХБ 3 издржати детаљну правну провјеру.
(б92)
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