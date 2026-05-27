Жена се онесвијестила током ТикТок лајва, а онда је услиједио хорор

Мушкарац (32) ухапшен је у румунском граду Крајови због сумње да је сексуално напао жену која је изгубила свијет током преноса уживо на ТикТоку.
Према наводима румунских медија, жена (33) је у тренутку инцидента емитовала уживо снимак на друштвеној мрежи ТикТок, када јој је изненада позлило и срушила се на под. Гледаоци који су пратили пренос одмах су примјетили да се нешто необично дешава.
"Неко јој је дошао до врата. Узео јој је телефон и прекинуо пренос уживо. Морате позвати полицију!", рекла је једна узнемирена корисница која је пратила снимак.
Један од гледалаца одмах је позвао хитне службе, али је осумњичени, како се наводи, напустио мјесто догађаја прије доласка полиције и љекара.
Истрагом је утврђено да се све догодило ујутру 16. маја. Према сумњама истражитеља, мушкарац је на основу снимака и информација из преноса уживо успио да открије локацију жене, након чега јој је пришао и искористио њено стање беспомоћности.
Тужилаштво наводи да је осумњичени потом сексуално напао жену.
Полиција је у уторак извела претрес куће у Крајови, након чега је мушкарац идентификован, приведен и задржан у притвору на 24 часа.
Очекује се да ће бити изведен пред судије, који ће одлучивати о предлогу за одређивање притвора, преноси Телеграф.
