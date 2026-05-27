Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Док хиљаде вјерника данима стрпљиво чекају у непрегледним редовима испред Храма Светог Саве како би се поклонили појасу Пресвете Богородице, познати свештеник, отац Предраг Поповић, упутио је изузетно важан апел свим ходочасницима.
Отац Предраг је подсјетио јавност да вријеме проведено у чекању није узалудно изгубљено, већ да оно представља кључни дио духовног пута и непроцјењиву прилику за унутрашњу молитву.
Овај апел се не односи само на вјернике који тренутно бораве испред београдског храма, већ и на све оне који редовно посјећују велике светиње попут манастира Острог или Туман.
Отац Предраг нарочито истиче да је само чекање пред светињом, у ствари, најважнији дио духовног приступа.
Отац Предраг је посебно скренуо пажњу на понашање вјерника док стоје у редовима, наглашавајући да би технологију и световне разговоре требало оставити по страни.
Према његовим ријечима, док се чека на поклоњење појасу Пресвете Богородице, Светом Василију Острошком или било којој другој светињи, вријеме не би смјело да се троши на "чачкање" телефона и успутне приче. Умјесто тога, то вријеме треба мудро искористити за разговор са Богом о ономе што човјека тишти и за тражење духовног услишења.
- Једна важна напомена за све вас који сада чекате у реду да целивате појас Пресвете Богородице, али и за све вас док чекате да целивате неку светињу у Острогу, Туману или било где другде: Док стојите у реду, док чекате, немојте да чачкате телефон, да причате и тако даље, да трошите време на неке друге ствари. Док чекате у реду, молите се. Молите се Пресветој Богородици, сад конкретно, кад чекате да се поклоните појасу или Светом Василију Острошком, или, на крају крајева, Господу Богу, за оно што вас мучи, за проблеме које имате, да вас услиши Господ , рекао је отац Предраг.
Свештеник је објаснио и честу заблуду са којом се вјерници суочавају када након вишесатног чекања пред светињом проведу свега неколико секунди. Многи се, како каже, буне јер сматрају да су чекали предуго за тренутак који траје кратко, мислећи да нису урадили ништа.
Међутим, отац Предраг истиче да је само чекање заправо молитва. Када се коначно стигне испред светиње, поступак је једноставан – вјерник треба само да се прекрсти, цјелива светињу и каже "Амин", јер је главна духовна припрема већ обављена у реду.
Србија
- Када дођете тамо на то место, само се прекрстите, целивате и кажете: "Амин". Чекање је молитва, у ствари. Зато многи људи се буне, неки, мислим, хвала Богу, овде код вас у реду се не буне, али други кажу: "Чекали смо толико сати, ушли смо унутра, целивали пар секунди и морали смо да изађемо. И шта смо ми радили? Ништа. Па баш то. Док си чекао у реду, ти си се молио. Кад си дошао, само си целивао и то је било то. Тако да искористите паметно то време - објаснио је он.
Осврћући се на присуство велике хришћанске реликвије у главном граду, отац Предраг је нагласио да је ово изузетна прилика и велика част која је вјерном народу омогућена благословом патријарха Порфирија и црквених великодостојника.
Због незапамћеног интересовања и непрекидног прилива вјерника који желе да се поклоне овој светињи, донесена је одлука да појас Пресвете Богородице остане у Београду дуже него што је првобитно планирано.
Иако је реликвија требало да буде враћена у светогорски манастир Ватопед 29. маја, њен боравак у Храму Светог Саве продужен је до понедјељка, 1. јуна, чиме је пружена шанса свима који чекају да приступе цјеливању, преноси Телеграф.
