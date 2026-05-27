"Лако је појас везати": Аутосједалице за вишечлане породице, предавање и сликовнице за првачиће

У оквиру републичке акције "Лако је појас везати", Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са градском управом у Фочи, поклонила је данас фочанском Удружењу вишечланих породица "Опстанак" четири аутосједалице и за првачиће Основне школе "Свети Сава" одржала предавање о правилима саобраћаја.
Уз предавање, Агенција за безбједност саобраћаја првачићима је подијелила и сликовнице "Пажљивкова правила у саобраћају".
Надлежни овом акцијом желе да напомену да правилна употреба аутосједалица и везивање безбједносног појаса, у случају саобраћајних незгода спречава теже повређивање путника, а често представља и границу између живота и смрти.
Директор Агенције Саша Илић наводи да у току године проводе 11 превентивних кампања широм Српске, а у мају традиционално организују кампању „Лако је појас везати“.
"Подјелом аутосједишта желимо да дамо нагласак колико нам је битна безбједност наше дјеце у саобраћају. Дјечија аутосједалица је обавезна за дјецу до пете године, од пете до 12 може бити замјенски бустер уз правилну употребу сигурносног појаса", рекао је Илић.
Он је поздравио доношење новог закона, који је данас ступио на снагу, а којим су између осталог предвиђене веће казне због невезивања појаса, употребе мобилног телефона и обијесне вожње, преноси РадиоФоча.
"Протекла година је била веома тешка за саобраћај Републике Српске- број смртно страдалих на путевима Српске је скочио за 40 одсто, што је поражавајући податак, тако да је измјена закона била неминовна. Иако личи као удар на џепове грађана, то није тако, јер у питању је обијесна вожња", истакао је Илић.
Директор Агенције за безбједност саобраћаја додаје да је употреба сигурносног појаса основа безбједности у возилу.
"Повећање новчане казне када је у питању некориштење појаса је сигурно потребно и оправдано, тако да ми из Агенције за безбједност саобраћаја подржавамо промјену закона", истакао је Илић.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић наводи да су у циљу повећања безбједности саобраћаја охрабрујуће најаве из Владе Српске о улагањима у реконструкцију и изградњу путева који годинама муче становништво овог краја.
"То су прије свега путне комуникације према Шћепан Пољу и Тјентишту, као и рехабилитација пута према Сарајеву. Влада Српске је показала разумијевање у овом новијем периоду, јер сви знамо да је Фоча и читав крај имао рак рану, када су у питању путне комуникације и безбједност не само туриста, него и наших породица и наше дјеце", рекао је Вукадиновић.
Он је похвалио акцију подјеле аутосједалица и предавања за школарце Агенције за безбједност саобраћаја, напоменувши да ће градска управа и ове године обезбиједити аутосједалице за сву новорођену дјецу.
