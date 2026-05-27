Игор Јурић о случају мале Данке: ''Сигурно постоји још неки доказ''

Фото: МУП Србије

Директор Центра за несталу и злостављану дјецу Игор Јурић изјавио је данас да иако је случај нестанка двогодишње Данке Илић пун контроверзи и неодговорених питања, чињеница да је Апелациони суд у Нишу потврдио оптужницу против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, због сумње да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора убили дјевојчицу, говори у прилог томе да вјероватно постоји још неки доказ који поткрепљује ову оптужницу.

Јурић је за Танјуг рекао, говорећи о случају Данке Илић, да је он лично очекивао да ће тијело дјевојчице бити пронађено уколико је она заиста страдала како тужилац тврди, и додао да је овај случај пун контроверзи због тога што нема много материјалних доказа осим самог признања оптужених.

- Биће јако тешко доказати цијели овај случај уколико тужилаштво нема још неких додатних материјалних доказа, али ја верујем да и сама потврда ове оптужнице говори о томе да постоји још нешто чиме би се могла ова оптужница поткријепити - оценио је он.

Јурић је рекао да јавност има право да гаји наду да је дјевојчица још увијек жива с обзиром на то да тијело није пронађено, и поручио да је он на мјесту родитеља не би престао да тражи дијете док не би био сигуран да је мртво.

- Ако гледамо статистику и искуство других земаља, мале су шансе да је дијете преживјело с обзиром на проток времена, али опет неки случајеви су нам показали да се неке нестале особе пронађу након 20 година од нестанка. Као родитељ и као човјек имам право да гајим наду да ће она неким чудом да се врати - изјавио је он.

Велика поука за друштво

На питање да ли је потрага за дјевојчицом била довољно добра, Јурић је истакао да случај Данке Илић треба да буде велика поука за друштво, а то је да у сваком случају несталог дјетета треба приступити веома озбиљно, и оцијенио да је овдје у првим моментима направљен пропуст који је касније било врло тешко исправити.

Колико год нам дјеловало да је неки случај лако рјешив не смијемо то олако да схватамо, изјавио је он и поручио да убудуће када год нестане дијете сви морају да се ангажују максимално како не би дошло до пропуста каквих је било у овом случају.

Говорећи о систему "Пронађи ме" који је по први пут покренут у случају нестанка Данке Илић, Јурић је рекао да је Данкин случај показао велику вриједност система "Пронађи ме" без обзира на тренутни исход, зато што су се у том моменту сви активирали.

-У једном моменту се цијела држава покренула тражећи дјевојчицу, на лицу мјеста је дошао велики број људи. Оно што је у том случају недостајало је добра координација на терену, поготово у руралним предјелима. Ту немамо добру координацију, имао сам разговор и са премијером и са људима из МУП-а гдје смо о томе разговарали, и мислим да се тај сегмент потраге за несталом дјецом мора унаприједити - поручио је он.

Одговарајући на питање за колико јдеце у Србији се још увијек не зна гдје су и да ли су жива, Јурић је изјавио да иако се сваке године у Србији пријави нестанак између 1.500 и 1.800 дјеце, јавност нема информације колико се те дјеце на крају пронађе.

Како је навео, било би јако важно да постоји јавно доступан регистар нестале дјеце гдје би јавност могла да зна да ли је дијете пронађено или не.

