Москва: Запад хуманитарну помоћ претворио у оружје за убијање дјеце

27.05.2026 14:16

Напад на колеџ у Русији
Западе земље покушавају да оправдају то што су Оружане снаге Украјине усмртиле дјецу дроновима које су добиле од њих као хуманитарну помоћ, изјавила је Јана Лантратова, комесар за људска права у Руској Федерацији на Међународном форуму о безбједности, преноси ТАСС.

"Поред су се налазили остаци беспилотних летјелица страног поријекла. Ријеч је о компонентама које су западне земље испоручиле Украјини као хуманитарну помоћ. Управо тим оружјем убијена су ова дјеца. Испада да су западне државе, преко новца својих пореских обвезника, директни саучесници у убиству невине деце", рекла је она на округлом столу "Ратни злочини кијевског режима: од доказа до пресуде".

Лантратова је додала да Колективни запад сада покушава да пронађе оправдање и смрт дјеце назива "инцидентом".

Подсјетимо, 22. маја, у нападу украјинских снага на колеџ и интернат у Старобељску, ЛНР, погинула је 21 особа, док их је 65 повређено. Више од 50 страних новинара стигло је на мјесто трагедије у недјељу, док је Би-Би-Си званично одбио да посјети мјесто напада украјинских снага, а Си-Ен-Ен је као изговор навео одмор.

Русија приступа систематским нападима на објекте украјинске одбрамбене индустрије у Кијеву, саопштило је МСП РФ након трагедије

