Западе земље покушавају да оправдају то што су Оружане снаге Украјине усмртиле дјецу дроновима које су добиле од њих као хуманитарну помоћ, изјавила је Јана Лантратова, комесар за људска права у Руској Федерацији на Међународном форуму о безбједности, преноси ТАСС.
"Поред су се налазили остаци беспилотних летјелица страног поријекла. Ријеч је о компонентама које су западне земље испоручиле Украјини као хуманитарну помоћ. Управо тим оружјем убијена су ова дјеца. Испада да су западне државе, преко новца својих пореских обвезника, директни саучесници у убиству невине деце", рекла је она на округлом столу "Ратни злочини кијевског режима: од доказа до пресуде".
Лантратова је додала да Колективни запад сада покушава да пронађе оправдање и смрт дјеце назива "инцидентом".
Подсјетимо, 22. маја, у нападу украјинских снага на колеџ и интернат у Старобељску, ЛНР, погинула је 21 особа, док их је 65 повређено. Више од 50 страних новинара стигло је на мјесто трагедије у недјељу, док је Би-Би-Си званично одбио да посјети мјесто напада украјинских снага, а Си-Ен-Ен је као изговор навео одмор.
Русија приступа систематским нападима на објекте украјинске одбрамбене индустрије у Кијеву, саопштило је МСП РФ након трагедије
