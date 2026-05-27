Откривамо ко је ухапшен у акцији ”Циљ”: Професори, полицајка, одборник, привредници...

Како сазнаје АТВ у акцији су ухапшени власник ауто школе ”Циљ” Миленко Недимовић и власница ауто школе ”Волан” Тања Томичић обоје из Новог Града. Затим секретар Комисије за полагање возачких испита у Приједору Андреа Качар, полицијска службеница МУП-а Републике Српске Слободана Родић, те чланови приједорске Комисије за полагање возачких испита Милан Стојаковић, одборник Поткозарског народног покрета у приједорској скупштини Младен Кулунџија, професор саобраћаја у Машинској школи Никола Гњатовић и Радован Каран.

Акција Циљ, спровођење

Претресени Црвени крст и здравствена установа

Акцију ”Циљ” спровела је Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Српске у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом, те ПУ Приједор и МУП-ом Унско-санског кантона. Извршени су претреси на 13 локација. Осим приватне имовине осумњичених претресена је једна приватна здравствена установа, као и просторије Црвеног крста у Новом Граду.

Акција је усмјерена на откривање и доказивање злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита на подручју општине Нови Град.

За паре кандидатима омогућавали полагање возачког

Акција Циљ

Из МУП-а Српске раније је саопштено да је истрагом утврђено да постоје основи сумње да су поједини власници ауто школа заједно са одређеним члановима испитне комисије дуже вријеме омогућавали кандидатима полагање возачких испита на незаконит начин, уз новчану накнаду, чиме су починили кривична дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења, злоупотреба службеног положаја или овлашћења и трговина утицајем.

Полагали неписмени и неспособни

”На основу до сада прикупљених доказа, постоје основи сумње да је на десетине лица на овај начин стекло право на управљање моторним возилом, те да је међу њима било и лица која на подручју других општина и испитних комисија нису испуњавала ни опште здравствене услове за возача, нису посједовала потребна знања из области саобраћајних прописа, а за неке постоји сумња да су и неписмена”, саопштио је МУП Републике Српске.

