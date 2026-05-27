Тужиоцу пријећено да ће "добити иза ушију”, судији послата пријетећа порука

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске подигло је оптужнице против Синише Касића из Бањалуке због пријетњи тужиоцу, те против Немање Дошлића из Козарске Дубице због пријетње судији.
Обојица су осумњичени за кривично дјело напад на судију или јавног тужиоца за које је запријећена казна од једне до осам година затвора.
Према наводима оптужнице Немања Дошлић је 23. августа 2025. године пријетио Сенаду Тици, судији Врховног суда Републике Српске који је био члан судског вијећа у предмету по ревизији вођеном ради утврђења и подјеле брачне тековине између родитеља оптуженог.
Хроника
Мушкарац који је пријетио судији спроведен у тужилаштво
”Незадовољан исходом поступка, сматрајући га неповољним по мајку и себе, оптужени је упутио озбиљну пријетњу да ће напасти судију у вези са вршењем функције. То је учинио тако што је са свог мобилног телефона преко апликације ”Viber” у нестајућем режиму послао текстуалну поруку пријетећег садржаја, што је код судије изазвало осјећај страха и угрожености за своју и безбједност своје породице”, наводи се у оптужници.
С друге стране Синиша Касић је оптужен за пријетње Бојану Топићу, окружном јавном тужиоцу из Бањалуке. Пријетње су упућуне 4. новембра 2024. године у судници Основног суда у Бањалуци.
Наиме, против Касића се водио поступак за кривично дјело угрожавање сигурности, а оптужницу је заступао Топић. Током главног претреса Касић је поступајућем судији рекао да више неће долазити на претресе, а онда је тужиоцу запријетио ријечима: ”Тако да, завршили смо тужиоче, да не би добио мало иза ушију”.
”Након што га је тужилац упитао да ли од њега, оптужени је одговорио: „Да, од мене”. На питање тужиоца да ли је то пријетња, осумњичени је одговорио да јесте, а затим је у току главног претреса без дозволе суда устао и дошао код тужиоца, говорећи му: ”Смијем ли га мало ударити?”. Након што је тужилац устао са столице и помјерио се како би избјегао сукоб и судији рекао да позове полицију, осумњичени се, након пријетећег гледања у тужиоца и испуштања звукова ”ммм”, без дозволе суда удаљио из суднице. Својим поступањем код тужиоца је проузроковао страх и угроженост”, наводи се у оптужници.
Обје оптужнице је потврдио Окружни суд у Бањалуци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Тренутно на програму