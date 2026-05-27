Пао члан "Пинк пантера": Ухапшен Црногорац за којим се трагало годинама

27.05.2026 10:02

Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

На граничном прелазу Иваница, код Требиња, полицијски службеници агенције за истраге и заштиту (СИПА) лишили су слободе држављанина Црне Горе за којим је расписана вишегодишња потјерница.

Акција је реализована јуче, 26. маја, у координацији са Граничном полицијом БиХ.

Ухапшени мушкарац био је мета дугогодишње истраге Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево у оквиру познате оперативне акције кодног назива „Папирус“. Ријеч је о особи која је повезана са међународном криминалном групом "Пинк Пантер".

Потјерница за овим лицем расписана је још 2019. године због сумње да је починило кривична дјела „Овјеравање неистинитог садржаја“ и „Кривотворење исправе“, прописана Кривичним законом Федерације БиХ.

Након што је лишен слободе, осумњичени је спроведен у просторије СИПА-е ради криминалистичке обраде, након чега је предат у даљу надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

