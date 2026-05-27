Оружје не штити, већ убија: Полиција едукује основце у Источној Илиџи

Аутор:АТВ
Коментари:0
У оквиру превентивне кампање „Оружје не штити, оружје убија“, коју организује МУП Републике Српске, полицијски службеници Полицијске станице Источна Илиџа одржаће едукативно предавање за ученике Основне школе „Јован Дучић“ у Касиндолу.
Циљ ове активности, која је заказана за сутра, 28. маја, у 12.25 часова, јесте подизање свијести код дјеце и младих о озбиљним опасностима које носе ватрено оружје и минско-експлозивна средства.
Полицијски службеници ће кроз разговор са основцима указати на фаталне посљедице нестручне употребе оружја, али и на то како правилно поступити у случају да дијете пронађе минско-експлозивно средство, како би избјегли нежељене трагедије.
Ова кампања представља континуирану активност МУП-а Српске, којом се жели изградити култура безбједности и одговорности код најмлађих чланова нашег друштва.
