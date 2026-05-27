Logo
Large banner

Оружје не штити, већ убија: Полиција едукује основце у Источној Илиџи

Аутор:

АТВ
27.05.2026 09:43

Коментари:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Фото: ATV

У оквиру превентивне кампање „Оружје не штити, оружје убија“, коју организује МУП Републике Српске, полицијски службеници Полицијске станице Источна Илиџа одржаће едукативно предавање за ученике Основне школе „Јован Дучић“ у Касиндолу.

Циљ ове активности, која је заказана за сутра, 28. маја, у 12.25 часова, јесте подизање свијести код дјеце и младих о озбиљним опасностима које носе ватрено оружје и минско-експлозивна средства.

Полицијски службеници ће кроз разговор са основцима указати на фаталне посљедице нестручне употребе оружја, али и на то како правилно поступити у случају да дијете пронађе минско-експлозивно средство, како би избјегли нежељене трагедије.

Ова кампања представља континуирану активност МУП-а Српске, којом се жели изградити култура безбједности и одговорности код најмлађих чланова нашег друштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Школа

Источна Илиџа

МУП Републике Српске

Оружје

ученици

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Ухапшен осумњичени за убиство бизнисмена из БиХ

53 мин

0
Чесма

Бања Лука

Заврћу се славине: Ови дијелови Бањалуке данас без воде

58 мин

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Убио невјенчану супругу, па запалио кућу: Ужас у Црној Гори

1 ч

0
Мушкарац под руком држи дрвену мотку.

Хроника

Крвави обрачун на Пештеру: Пуцао на човјека, па га мотком претукао

1 ч

0

Више из рубрике

ауто-сједишта

Градови и општине

Удружењу "Четири и више" из Вишеграда уручена ауто-сједишта

15 ч

0
Фоча

Градови и општине

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

18 ч

0
Скупштина општине Билећа

Градови и општине

Билећка скупштина бира предсједника – Дражен Дунђер једна од опција?

18 ч

0
Фоча 2

Градови и општине

Градска управа и студентске организације заједно унапређују студентски стандард

19 ч

0

  • Најновије

10

31

Тужила хотел у Италији због воде од седам евра: Ево каква је пресуда стигла

10

25

ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

10

21

Зашто се чека сатима? ЕЕС систем у пракси "затајио" - Брисел најављује хитне измјене

10

18

Земљотрес погодио Хрватску: "Јак удар, баш се затресло"

10

13

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner