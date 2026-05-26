Градска управа и студентске организације заједно унапређују студентски стандард

Аутор:АТВ
Коментари:0
Студенти Медицинског и Богословског факултета у Фочи, који долазе из 38 земаља свијета, најбољи су фочански амбасадори и локална заједница кроз разне активности у сарадњи са студентским организацијама настоји да им студентски дани остану у најљепшој успомени, сагласни су градоначелник Милан Вукадиновић и предсједник Студентског парламента Студентског центра „Бориша Старовић“ Немања Смиљанић.
Они су данас разговарали о могућностима даљег побољшања студентског стандарда.
Смиљанић истиче да је градска управа у овој години помогла организацију студентског ходочашћа у Манастир Острог, уступила Градску дворану за студентске спортске игре и да се тренутно граде студентски љетниковци. Он је подсјетио да је у најави градња још једног студентског дома, за шта је градска управа обезбиједила земљиште, те да је у плану изградња и студентског друштвеног центра.
„Свако ко је дошао овдје да студира наишао је на добродошлицу, што показује и све већи број студената. Мени је шеста година овдје, осјећам се пријатно и лијепо ми је“, истакао је Смиљанић.
Он је градоначелнику Вукадиновићу уручио захвалницу Студентског парламента за подршку у организовању традиционалног ходочашћа у Манастир Острог у којем је ове године учествовало 100 студената два факултета.
„Ходочашће је организовано осму годину заредом, за које смо добили логистичку и материјалну подршку од града Фоче, на чему смо веома захвални“, рекао је Смиљанић.
Градови и општине
Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију
Градоначелник Вукадиновић истиче да у Фочи студира више од 2.500 студената из 38 земаља Европе и свијета.
„Ово студентско удружење је свестрано и показало је да вриједи, у сваком сегменту су присутни у животу нашег града, тако да настављамо да га подржавамо. У току је градња љетниковаца за потребе студената у близини Студентског центра, које ћемо отворити у наредних мјесец дана“, рекао је Вукадиновић.
Фоча је показала да је отворен град у којем студенти могу да се осјећају као своји на своме, додао је градоначелник Вукадиновић, изразивши увјерење да ће градњом новог студентског блока са 380 лежајева, као и нове зграде Медицинског факултета, бити настављено унапређење студентског стандарда и развој ове локалне заједнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 д0
Градови и општине
5 д0
Градови и општине
27 мин0
Градови и општине
28 мин0
Градови и општине
1 ч1
Градови и општине
1 д0
Најновије
16
40
16
26
16
20
16
19
16
17
Тренутно на програму