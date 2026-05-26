Градска управа и студентске организације заједно унапређују студентски стандард

Аутор:

АТВ
26.05.2026 15:24

Фоча 2
Фото: Радио Фоча

Студенти Медицинског и Богословског факултета у Фочи, који долазе из 38 земаља свијета, најбољи су фочански амбасадори и локална заједница кроз разне активности у сарадњи са студентским организацијама настоји да им студентски дани остану у најљепшој успомени, сагласни су градоначелник Милан Вукадиновић и предсједник Студентског парламента Студентског центра „Бориша Старовић“ Немања Смиљанић.

Они су данас разговарали о могућностима даљег побољшања студентског стандарда.

Смиљанић истиче да је градска управа у овој години помогла организацију студентског ходочашћа у Манастир Острог, уступила Градску дворану за студентске спортске игре и да се тренутно граде студентски љетниковци. Он је подсјетио да је у најави градња још једног студентског дома, за шта је градска управа обезбиједила земљиште, те да је у плану изградња и студентског друштвеног центра.

„Свако ко је дошао овдје да студира наишао је на добродошлицу, што показује и све већи број студената. Мени је шеста година овдје, осјећам се пријатно и лијепо ми је“, истакао је Смиљанић.

Он је градоначелнику Вукадиновићу уручио захвалницу Студентског парламента за подршку у организовању традиционалног ходочашћа у Манастир Острог у којем је ове године учествовало 100 студената два факултета.

„Ходочашће је организовано осму годину заредом, за које смо добили логистичку и материјалну подршку од града Фоче, на чему смо веома захвални“, рекао је Смиљанић.

Градоначелник Вукадиновић истиче да у Фочи студира више од 2.500 студената из 38 земаља Европе и свијета.

„Ово студентско удружење је свестрано и показало је да вриједи, у сваком сегменту су присутни у животу нашег града, тако да настављамо да га подржавамо. У току је градња љетниковаца за потребе студената у близини Студентског центра, које ћемо отворити у наредних мјесец дана“, рекао је Вукадиновић.

Фоча је показала да је отворен град у којем студенти могу да се осјећају као своји на своме, додао је градоначелник Вукадиновић, изразивши увјерење да ће градњом новог студентског блока са 380 лежајева, као и нове зграде Медицинског факултета, бити настављено унапређење студентског стандарда и развој ове локалне заједнице.

(радио фоча)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

