Студента тукли, везали и отресали му цигарету у уста: Индијци оптужени за злостављање земљака у Фочи

Огњен Матавуљ
26.05.2026 14:08

Окружно јавно тужилаштво Требиње подигло је оптужницу против пет држављана Индије због бруталног премлаћивања и злостављања свог земљака кога су тукли, везали каишем, ошишали и отресали му цигарету у уста!

Оптужени су С.К. (21), А.С. (21), Р.С. (18), С.Б. (19) и М.К. (20). На терет су им стављена кривична дјела насилничко понашање и наношење тјелесних повреда.

Све се одиграло у приватном смјештају за студенте у Фочи у ноћи између 17. и 18. априла 2026. године.

Затекли га у туђој соби

”Оптужени су физички напали студента из Индије тако што су С.К, А.С. и Р.С. прво отишли до собе 207 гдје су затекли оштећеног и П.Ф. Дошло је до вербалног сукоба при чему су му задали неколико удараца по глави и тијелу”, наводи се у оптужници.

Додаје се да су оштећеног отјерали у његову собу 105, а за њим се упутило свих пет оптужених, гдје су наставили да га ударају, користећи и каиш, којим су га потом везали.

Вријеђање, пљување, понижавање

”Након тога су га ошишали машиницом за шишање, те наставили са грубим вријеђањем и злостављањем пљујући га. За то вријеме С.К. је сједио на грудима жртвима и тресао му пепео од цигарете у уста. Потом је узео мокру крпу из тоалета којом му је обрисао лице и крпу му нагурао у уста”, наводи се у оптужници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Фочи.

Уколико се докаже кривица оптуженима пријети од шест мјесеци до пет година затвора.

