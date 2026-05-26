Удружењу "Четири и више" из Вишеграда уручена ауто-сједишта

Представници Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске уручили су данас вишеградском Удружењу породица "Четири и више" вриједну донацију дјечијих ауто-сједишта.
Донација је уручена током састанка начелника општине Вишеград Младена Ђуревића са представницима Агенције за безбједност саобраћаја, који је одржан поводом традиционалне превентивне кампање "Лако је појас везати".
Вршилац дужности директора Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске Саша Илић истакао је да током године та агенција спроводи 11 превентивних кампања, те да је мај посвећен подизању свијести о важности везивања појаса и правилне употребе дјечијих сједишта.
"Циљ ове кампање јесте да укажемо на потребу коришћења сигурносног појаса у возилу и колико то спречава фаталне исходе приликом саобраћајних незгода. Смртност се смањује за око 50 одсто ако се правилно користе појас и дјечије сједиште", истакао је Илић, преноси Срна
Он је навео да истраживања Агенције за безбједност саобраћаја показују да је проценат употребе дјечијих сједишта у Републици Српској тек око 49 одсто, због чега су овакве акције од кључне важности.
Замјеник вишеградског Удружења "Четири и више" Наташа Мирковић захвалила је представницима Агенције за безбједност саобраћаја за вриједну донацију, поручивши да ће ова ауто-сједишта бити додијељена породицама са најмлађим малишанима.
"Наше удружење тренутно има 62 породице и сигурни смо да ће им ови вриједни поклони веома значити", поручила је Мирковићева.
У оквиру данашњих активности Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, ученицима Основне школе "Вук Караџић" у Вишеграду одржано је и стручно предавање о правилима понашања у саобраћају.
Током предавања ученици су имали прилику да сазнају више о безбједном учешћу у саобраћају, значају поштовања саобраћајних правила, као и о правилном понашању пјешака и путника у возилима.
На крају предавања свим ученицима подијељене су илустроване брошуре из којих могу научити више о безбједности и понашању у саобраћају.
