ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

Одбрамбене снаге Израела /ИДФ/ потврдиле су да је у израелском нападу на Појас Газе убијен високорангирани командант Хамаса Мухамед Одех, који је био умијешан у планирање напада на Израел 7. октобра 2023. године.
У саопштењу ИДФ-а наведено је да је Одех убијен двије седмице након што је елиминисан његов претходник, Из ел Дин ел Хадад.
Према наводима ИДФ-а, Одех је био један од команданата који су и планирали и координисали масакр 7. октобра.
ИДФ је 16. маја потврдио да је убијен Хадад.
(СРНА)
