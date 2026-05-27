ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

27.05.2026 10:25

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Одбрамбене снаге Израела /ИДФ/ потврдиле су да је у израелском нападу на Појас Газе убијен високорангирани командант Хамаса Мухамед Одех, који је био умијешан у планирање напада на Израел 7. октобра 2023. године.

У саопштењу ИДФ-а наведено је да је Одех убијен двије седмице након што је елиминисан његов претходник, Из ел Дин ел Хадад.

Према наводима ИДФ-а, Одех је био један од команданата који су и планирали и координисали масакр 7. октобра.

ИДФ је 16. маја потврдио да је убијен Хадад.

(СРНА)

