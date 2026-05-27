ПВО оборила 140 украјинских дронова током ноћи

Средства противваздушне одбране уништила су током ноћи 140 беспилотних летјелица изнад руске територије, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Током протекле ноћи, од 20 часова 26. маја до 7 часова 27. маја, средства противваздушне одбране пресрела су и уништила 140 украјинских беспилотних летјелица", наводи се у саопштењу.
Како се додаје, дронови су оборени изнад Белгородске, Волгоградске, Вороњешке, Курске, Орловске и Тулске области, као и Краснодарског краја, Републике Крим и вода Азовског и Црног мора, преноси РТ Балкан.
