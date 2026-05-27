Трикови за крупније и слађе плодове парадајза: Ево како га правилно заливати

Парадајз је једна од омиљених биљака у баштама широм региона, али искусни узгајивачи тврде да није довољно само редовно га заливати - већ је пресудно како и када то радите.
Управо због тога многи турски баштовани имају посебан приступ њези парадајза, а вјерују да правилно заливање током развоја плодова директно утиче на њихов укус, величину и сочност.
Према њиховом искуству, период када парадајз почиње интензивно да формира плодове најважнији је за цијелу биљку. Тада парадајз троши највише енергије, па му је потребно довољно влаге и хранљивих материја из земље како би плодови били крупни, меснати и пуни сока.
Ако у тој фази нема довољно воде, парадајз може остати ситан, тврд и без пуног укуса. С друге стране, нагле промјене између суше и претјераног заливања често доводе до пуцања плодова, што многи баштовани покушавају да избјегну. Управо зато искусни узгајивачи сматрају да је равномјерно заливање чак важније и од самог ђубрења, јер стабилна количина влаге омогућава биљци да правилно развија природне шећере и пуноћу укуса.
Турски баштовани парадајз најчешће заливају рано ујутру, прије него што сунце постане прејако. На тај начин земља спорије губи влагу, док корјен има довољно времена да упије воду и припреми биљку за високе температуре током дана.
Посебно воде рачуна да вода не доспјева на листове, јер влага на лишћу током топлих дана погодује развоју гљивица и биљних болести. Умјесто тога, вода се усмјерава директно ка корјену.
Једна од метода која је веома популарна у турским баштама и пластеницима јесте дубинско заливање. Ријеч је о систему наводњавања при самом корјену биљке, како би вода продрла дубље у земљу. Вјерује се да површинско квашење тјера корјен да остане плитак, због чега биљка постаје осјетљивија на сушу и љетне врућине.
Када вода допире дубље, корјен расте снажније, па парадајз лакше подноси високе температуре, док плодови постају крупнији, меснатији и сочнији.
Многи узгајивачи додатно постављају слој сламе, суве траве или другог природног материјала око биљке како би земља дуже задржала влагу. На тај начин одржава се равномјерна влажност, за коју вјерују да парадајзу даје интензивнији укус и природну слаткоћу.
Због свега тога Турци често кажу да је у овом периоду "вода храна за плод", јер управо од правилног заливања зависе величина, сочност и квалитет парадајза.
