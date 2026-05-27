Можда нисте знали: Ови уређаји у дому могу успорити интернет

Аутор:АТВ
Коментари:0
Спор интернет, прекиди везе и константно "буферовање" често не значе да је проблем код интернет провајдера. У многим случајевима кривци се налазе унутар саме куће - и то међу уређајима које свакодневно користимо.
Стручњаци упозоравају да поједини кућни апарати и електронски уређаји могу озбиљно ометати Ви-Фи сигнал уколико се налазе преблизу рутера.
Према анализама технолошких портала, највећи проблем представља чињеница да многи уређаји користе исте или сличне фреквенције као кућни Ви-Фи, посебно популарни 2.4 ГХз опсег. Резултат су спорији интернет, нестабилна конекција и слабији домет сигнала.
Један од најчешћих узрока сметњи јесте микровална, навоги “бгр”. Она ради на фреквенцији од око 2.45 ГХз, практично истој коју користи велики број Ви-Фи роутера. Када је микровална укључена, може доћи до преклапања сигнала и тренутног успоравања или прекида интернета.
Стручњаци савјетују да роутер никада не стоји у кухињи или непосредно поред микровалне пећнице. Једно од могућих рјешења јесте и прелазак на 5 ГХз Ви-Фи мрежу, која је мање подложна оваквим сметњама.
Блуетоотх слушалице, звучници, контролери за игре и паметни асистенти попут Алеxе или Гоогле Хоме уређаја такође могу ометати Ви-Фи сигнал. Проблем је у томе што и Блутут углавном користи 2.4 ГХз опсег.
Иако појединачни уређаји обично не стварају велике проблеме, ситуација постаје много гора када је више Блуетоотх уређаја активно истовремено. Тада долази до “загушења” радио канала и пада брзине интернета.
Стручњаци препоручују да роутер буде удаљен од већих група Блуетоотх уређаја и да се дио опреме пребаци на 5 ГХз мрежу када је то могуће.
Паметне сијалице, сигурносне камере, паметни прекидачи и други “смарт хоме” уређаји често константно комуницирају са роутером, шаљу податке или користе цлоуд сервисе. Када их има превише, могу преоптеретити мрежу и успорити интернет за остале уређаје.
Посебан проблем представљају сигурносне камере које стално уплоадују видео садржај. То не само да троши бандвидтх, већ додатно оптерећује роутер и смањује квалитет везе за телефоне, рачунаре и телевизоре.
Због тога стручњаци препоручују централно постављање роутера и кориштење месх система у већим кућама са много повезаних уређаја.
