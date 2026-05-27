Манекенка пронађена мртва: Породица упире прстом у мужа и свекрву

Фото: Pixabay

Смрт индијске манекенке Твише Шарме отворила је спор о томе да ли је ријеч о убиству или самоубиству. Шарма је била у браку тек пет мјесеци са адвокатом Самартом Сингом, када је пронађена мртва.

Њена породица тврди да су је супруг и његова мајка, пензионисана суткиња Гирибала Синг, злостављали због мираза и да је убијена. С друге стране, Гирибала Синг одбацује те наводе као неосноване, тврдећи да је Шарма имала проблеме са менталним здрављем и да је себи одузела живот.

Потрага за супругом

Полиција је саопштила да је против чланова породице Синг покренут поступак због смрти повезане са миразом, те да се утврђује да ли је ријеч о убиству или самоубиству. Самарт Синг је у бјекству, због чега је расписана новчана награда за информације о њему и издато упозорење како не би напустио државу. Суд у Бопалу одобрио је антиципативну кауцију Гирибали Синг, док је њен захтјев за кауцију у другом случају одбијен, те јој је наложено да се преда до 23. маја.

Сумње у први обдукцијски налаз

Породица страдале одбила је кремацију тијела и затражила ново обдукцијско вјештачење. Први обдукцијски налаз наводи да је преминула вјешањем, али и да је прије смрти задобила повреде. Високи суд је у петак прихватио захтјев породице за поновном анализом.

Случај је додатно добио на тежини због јавног профила Твише Шарме, некадашње побједнице избора љепоте „Мис Пуне“ и глумице, али и због угледа породице у коју се удала. Њени родитељи тврде да су проблеми почели убрзо након вјенчања у децембру 2025. године, укључујући притиске због мираза и оптужбе да је била приморана на абортус почетком маја, што Гирибала Синг негира.

Отац Навниђи Шарма тврди да је посљедњи пут разговарао са кћерком 12. маја увече, када је позив изненада прекинут, а да му је потом свекрва рекла: „Више је нема.“

(б92)

