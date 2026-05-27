Logo
Large banner

Природни трикови против комараца: Заборавите на уједе овог љета

Аутор:

АТВ
27.05.2026 08:19

Коментари:

0
Комарац
Фото: pexels/Egor Kamelev

Природни трикови против комараца почињу једном непопуларном истином, спреј који купујете у продавници не рјешава проблем, само маскира посљедицу.

Комарац долази због воде, мириса коже и топлоте, а све троје можете да отежате стварима које већ имате код куће. Без хемије, без утичница које миришу на пластику, без сумњивих наруквица.

илу-сунце-21052026

Друштво

Данас сунчано и вруће, али крајем дана могућ преокрет

Зашто вам обичан спреј не помаже дуже од сат времена

Репелент испарава са коже за 40 до 90 минута, зависно од знојења. Комарац, међутим, не одустаје, он кружи док не нађе дио тијела који више не мирише на хемију. Зато вас уједе у чланак или иза увета, баш тамо гдје спреј најприје нестане.

Рјешење није јачи спреј. Рјешење је да уклоните разлог због ког комарац уопште улази у ваш простор. Ово су природни трикови против комараца који су провјерени.

Пола лимуна и каранфилић, класик који и даље ради

Пресјечете лимун на пола, забодете десет до петнаест каранфилића у месо плода и оставите на прозорској дасци или столу на тераси. Етарско уље из каранфилића садржи еугенол, једињење које комарцима поремети оријентацију. Један лимун траје три до четири дана. Када почне да се суши, баците га и направите нови.

Беба

Друштво

Бејби бум у Српској: Рођене 32 бебе

Ово је вјероватно најјефтинији од свих домаћих трикова за комарце, а најбоље ради у затвореном простору гдје нема промаје.

Која биљка заиста тјера комарце, а која је маркетиншка прича

Овдје се најчешће гријеши. Геранијум са етикетом „антикомарац“ у маркету често нема довољну концентрацију уља да би ишта урадио. Оно што стварно функционише, посађено у саксији на прозору или поред улазних врата, јесте босиљак, матичњак (цитронела домаће врсте), лаванда и нана.

Правило је једноставно, мора да буде близу мјеста гдје сједите или спавате, на метар до два. Биљка која стоји у углу дворишта неће вам помоћи ни теоријски.

Како отјерати комарце из дворишта за једно поподне

Обиђите двориште и пронађите сваку посуду са стајаћом водом. Тегла испод саксије, кофа поред чесме, стара гума, зачепљен олук, чак и поклопац од канте. Комарцу треба кап воде величине новчића од једног динара да положи јаја. Изручите све.

свијеће

Друштво

У суботу су духовске задушнице: Које обичаје на гробљима треба испоштовати?

Додајте у баштенско буре мало уља или пијесак преко површине воде ако морате да је чувате.

Мјешавина воде и јабуковог сирћета за праг и прозор

У флашу са распршивачем сипајте пола јабуковог сирћета и пола воде, додајте десет капи уља од еукалиптуса или нане. Попрскајте рамове прозора, ивице врата и ћошкове терасе. Мирис за вас нестаје за пет минута, комарац га осјећа још шест до осам сати.

Ова мјешавина је посебно корисна ако имате дјецу или кућне љубимце, јер не оставља хемијски филм по намјештају.

Шта је најбоље природно средство против комараца у спаваћој соби

Комбинација вентилатора усмјереног ка кревету и неколико капи уља лаванде на јастучници. Комарац не умије да лети кроз струјање ваздуха брже од два метра у секунди, а лаванда му прикрива мирис ваше коже.

kanjon tijesno

Бања Лука

Обустава саобраћај на путу Бањалука - Јајце

Заштита од комараца у дому, грешка коју сви праве

Остављате упаљено свјетло док отварате прозор да провјетрите. Комарци виде ултраљубичасти спектар и лете право на сијалицу. Обрните редосљед, прво угасите свјетло, па отворите прозор на десет минута.

Тих десет минута у мраку спаси вас од тридесет комараца у соби. Пробајте вечерас и сами ћете видјети разлику. Мрежа на прозору је наравно најпоузданија, али ако је немате, овај редосљед је ваш најбољи савезник.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ујед комарца

комарац

како се ријешити комараца

трикови

Биљке

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Kafana Konobar Kafic

Друштво

Ударац по џепу угоститеља: Инспектори кренули у чешљање, пале прве казне

2 ч

0
Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.

Сцена

Тајни јеловник Лепе Брене помоћу којег је смршала 17 килограма

2 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 27. мај: Шта нам звијезде данас поручују?

2 ч

0
воће бобице трешње дрво

Здравље

Ево колико трешања смијете појести ако пазите на килажу

2 ч

0

Више из рубрике

Мува на зеленој трави.

Савјети

Један лимун је довољан да се ријешите мува у дому: Ево шта требате урадити

19 ч

1
Прозор, чишћење

Савјети

Савршено чисти прозори уз помоћ природног средства: Потребна су само два састојка

1 д

0
грашак јело замрзнути грашак поврће

Савјети

Уз овај једноставан трик замрзнути грашак биће много укуснији након кухања

1 д

0
Комарац

Савјети

Ево како зауставити свраб од уједа комараца за неколико секунди

1 д

0

  • Најновије

10

25

ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

10

21

Зашто се чека сатима? ЕЕС систем у пракси "затајио" - Брисел најављује хитне измјене

10

18

Земљотрес погодио Хрватску: "Јак удар, баш се затресло"

10

13

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

10

12

Колико је износила потрошачка корпа за април?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner