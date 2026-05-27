Природни трикови против комараца: Заборавите на уједе овог љета

Природни трикови против комараца почињу једном непопуларном истином, спреј који купујете у продавници не рјешава проблем, само маскира посљедицу.
Комарац долази због воде, мириса коже и топлоте, а све троје можете да отежате стварима које већ имате код куће. Без хемије, без утичница које миришу на пластику, без сумњивих наруквица.
Репелент испарава са коже за 40 до 90 минута, зависно од знојења. Комарац, међутим, не одустаје, он кружи док не нађе дио тијела који више не мирише на хемију. Зато вас уједе у чланак или иза увета, баш тамо гдје спреј најприје нестане.
Рјешење није јачи спреј. Рјешење је да уклоните разлог због ког комарац уопште улази у ваш простор. Ово су природни трикови против комараца који су провјерени.
Пресјечете лимун на пола, забодете десет до петнаест каранфилића у месо плода и оставите на прозорској дасци или столу на тераси. Етарско уље из каранфилића садржи еугенол, једињење које комарцима поремети оријентацију. Један лимун траје три до четири дана. Када почне да се суши, баците га и направите нови.
Ово је вјероватно најјефтинији од свих домаћих трикова за комарце, а најбоље ради у затвореном простору гдје нема промаје.
Овдје се најчешће гријеши. Геранијум са етикетом „антикомарац“ у маркету често нема довољну концентрацију уља да би ишта урадио. Оно што стварно функционише, посађено у саксији на прозору или поред улазних врата, јесте босиљак, матичњак (цитронела домаће врсте), лаванда и нана.
Правило је једноставно, мора да буде близу мјеста гдје сједите или спавате, на метар до два. Биљка која стоји у углу дворишта неће вам помоћи ни теоријски.
Обиђите двориште и пронађите сваку посуду са стајаћом водом. Тегла испод саксије, кофа поред чесме, стара гума, зачепљен олук, чак и поклопац од канте. Комарцу треба кап воде величине новчића од једног динара да положи јаја. Изручите све.
Додајте у баштенско буре мало уља или пијесак преко површине воде ако морате да је чувате.
У флашу са распршивачем сипајте пола јабуковог сирћета и пола воде, додајте десет капи уља од еукалиптуса или нане. Попрскајте рамове прозора, ивице врата и ћошкове терасе. Мирис за вас нестаје за пет минута, комарац га осјећа још шест до осам сати.
Ова мјешавина је посебно корисна ако имате дјецу или кућне љубимце, јер не оставља хемијски филм по намјештају.
Комбинација вентилатора усмјереног ка кревету и неколико капи уља лаванде на јастучници. Комарац не умије да лети кроз струјање ваздуха брже од два метра у секунди, а лаванда му прикрива мирис ваше коже.
Остављате упаљено свјетло док отварате прозор да провјетрите. Комарци виде ултраљубичасти спектар и лете право на сијалицу. Обрните редосљед, прво угасите свјетло, па отворите прозор на десет минута.
Тих десет минута у мраку спаси вас од тридесет комараца у соби. Пробајте вечерас и сами ћете видјети разлику. Мрежа на прозору је наравно најпоузданија, али ако је немате, овај редосљед је ваш најбољи савезник.
