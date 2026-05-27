Бејби бум у Српској: Рођене 32 бебе

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 32 бебе, од којих 22 дјевојчице и 10 дјечака, речено је у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, затим у Бијељини четири, Требињу, Градишци и Добоју по три, Зворнику, Фочи, Невесињу по двије, Приједору, Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и пет дјечака, Бијељини три дјевојчице и дјечак, Требињу, Градишци и Добоју по двије дјевојчице и дјечак, Зворнику и Невесињу по двије дјевојчице, Фочи дјевојчица и дјечак, Приједору и Источном Сарајеву дјевојчица.
