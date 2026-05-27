Од данас строже казне за обијесну вожњу у БиХ: Возила могу бити трајно одузета

27.05.2026 07:30

Фото: АТВ/илустрација

Од данас се у Босни и Херцеговини примјењују нове одредбе Закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима, којима се уводе строже санкције с циљем унапређења безбједности свих учесника у саобраћају и смањења стопе саобраћајних незгода са тешким посљедицама.

Нови законски оквир доноси значајне промјене у казненој политици, посебно у сегментима који представљају највеће ризике по безбједност саобраћаја.

Повећане новчане казне

Законом је предвиђено повећање новчаних казни за прекршаје који се односе на употребу мобилних телефона, некориштење безбједносних појасева, као и за употребу уређаја који ометају рад опреме за мјерење брзине. За ове прекршаје сада је прописана новчана казна у распону од 200 КМ до 400 КМ.

Једна од најзначајнијих новина је дефинисање прекршаја под називом „обијесна вожња“. Овим прекршајем сматраће се поступци возача који представљају драстично кршење саобраћајних правила, укључујући:

Пролазак кроз црвено свјетло два или више пута у размаку од 20 минута.

Прекорачење дозвољене брзине у насељу за више од 40 км/ч, односно ван насеља за више од 60 км/ч.

Непрописно претицање колоне возила преко пуне уздужне линије.

Управљање возилом под дејством алкохола у концентрацији већој од 1,50 г/кг, или под утицајем психоактивних супстанци.

За ове прекршаје предвиђене су ригорозне санкције: новчана казна од 2.000 КМ до 3.000 КМ, изрицање заштитне мјере забране управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци, изрицање два казнена бода, те законска могућност трајног одузимања возила.

Појачане контроле МУП-а Републике Српске

Из Министарства унутрашњих послова Републике Српске најављују континуиране и појачане активности на контроли саобраћаја. Полицијски службеници ће посебан акценат ставити на санкционисање прекорачења брзине, управљања возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци, као и на поштовање прописа који се односе на кориштење безбједносног појаса и употребу мобилних телефона.

Надлежни органи апелују на све учеснике у саобраћају да својим одговорним понашањем и поштовањем законских прописа допринесу побољшању безбједности на путевима Републике Српске и БиХ.

