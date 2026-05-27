У суботу су духовске задушнице: Које обичаје на гробљима треба испоштовати?

27.05.2026 08:03

Духовске задушнице, у народу познате као љетне, обиљежавају се у суботу, 30. маја, пред празник Свете Тројице.

У црквама се на тај дан служи света литургија и парастос, а вјерници излазе на гробља и обавезно поштују низ обичаја.

Српска православна црква и њени вјерници ове задушнице посвећују умрлим прецима и тог дана посјећују гробове, пале свијеће и служе помене.

На дан када се обиљежавају духовске задушнице, у црквама се служи света литургија и парастос, чита молитва за све умрле у свим временима.

На гробље без хране

На гробљима се пале свијеће, а свештеници дају појединачне парастосе, молећи Господа да буде милостив према покојницима.

Свијећа се може запалити и у цркви

По обичајном календару, излазак на гробља током задушница сматра се обавезом сродника, а ако то није могуће, свијећа се може запалити и у цркви.

Умјесто уобичајеног изношења хране, Црква позива на молитву и даривање сиромашних, болесних и прогнаних.

