У суботу су духовске задушнице: Које обичаје на гробљима треба испоштовати?

Духовске задушнице, у народу познате као љетне, обиљежавају се у суботу, 30. маја, пред празник Свете Тројице.
У црквама се на тај дан служи света литургија и парастос, а вјерници излазе на гробља и обавезно поштују низ обичаја.
Српска православна црква и њени вјерници ове задушнице посвећују умрлим прецима и тог дана посјећују гробове, пале свијеће и служе помене.
На дан када се обиљежавају духовске задушнице, у црквама се служи света литургија и парастос, чита молитва за све умрле у свим временима.
На гробљима се пале свијеће, а свештеници дају појединачне парастосе, молећи Господа да буде милостив према покојницима.
По обичајном календару, излазак на гробља током задушница сматра се обавезом сродника, а ако то није могуће, свијећа се може запалити и у цркви.
Умјесто уобичајеног изношења хране, Црква позива на молитву и даривање сиромашних, болесних и прогнаних.
