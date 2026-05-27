Три знака лоше везе: Обратите пажњу и препознајте их на вријеме

Аутор:АТВ
Коментари:0
Препознавање показатеља токсичне везе може бити изазовно, а нарочито када смо у средишту таквог односа. Стога је корисно научити ране знакове који упућују на то да би наша нова веза могла постати проблематична, тврди савјетница за везе и односе, Мици Бокман.
"Одређени знакови могу вам помоћи да препознате показатеље токсичности у тренутној вези, али важно је на њих обратити позорност и када упознајете нову особу", истакла је за YоурТанго. Открила је три таква знака на која је важно обратити пажњу.
Република Српска
Стевандић упутио честитке поводом Курбан-бајрама
"Најважнији знак који треба пратити јесте како се осјећате у вези са собом. У здравим везама људи се осјећају добро и оптимистично према будућности. У проблематичним везама често се осјећају лоше и депресивно, што може утицати на њихов осјећај властите вриједности. Ако се не осјећате добро у својој кожи, то може бити знак проблема у вези", објашњава Боцкманн.
Важно је бити искрен према себи. Ако стално измишљамо нове изговоре за проблеме у вези, можда је вријеме за преиспитивање односа. "Здрави односи не захтијевају изговоре; они су јасни и испуњавајући", подсјећа савјетница.
Друштво
Упаљен метеоаларм за Бањалуку и Приједор
Ако нам веза омета свакодневни живот, попут посла или друштвених активности, то може указивати на проблем. "На примјер, ако се осјећате преоптерећено или усредсређено на проблеме у вези умјесто на своје задатке или хобије, то може бити знак да сте у токсичном односу. Када ваша веза утиче на вашу срећу и продуктивност, вријеме је да размислите о ситуацији или потражите помоћ", закључила је Бокман, преноси Индекс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Економија
1 ч0
Србија
2 ч0
Љубав и секс
14 ч0
Љубав и секс
20 ч0
Љубав и секс
20 ч0
Љубав и секс
1 д0
Најновије
10
25
10
21
10
18
10
13
10
12
Тренутно на програму