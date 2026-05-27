Три знака лоше везе: Обратите пажњу и препознајте их на вријеме

Аутор:

АТВ
27.05.2026 08:42

Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Препознавање показатеља токсичне везе може бити изазовно, а нарочито када смо у средишту таквог односа. Стога је корисно научити ране знакове који упућују на то да би наша нова веза могла постати проблематична, тврди савјетница за везе и односе, Мици Бокман.

"Одређени знакови могу вам помоћи да препознате показатеље токсичности у тренутној вези, али важно је на њих обратити позорност и када упознајете нову особу", истакла је за YоурТанго. Открила је три таква знака на која је важно обратити пажњу.

1. Не осјећате се добро у својој кожи

"Најважнији знак који треба пратити јесте како се осјећате у вези са собом. У здравим везама људи се осјећају добро и оптимистично према будућности. У проблематичним везама често се осјећају лоше и депресивно, што може утицати на њихов осјећај властите вриједности. Ако се не осјећате добро у својој кожи, то може бити знак проблема у вези", објашњава Боцкманн.

2. Измишљате изговоре за везу

Важно је бити искрен према себи. Ако стално измишљамо нове изговоре за проблеме у вези, можда је вријеме за преиспитивање односа. "Здрави односи не захтијевају изговоре; они су јасни и испуњавајући", подсјећа савјетница.

3. Утиче на ваш живот и рад

Ако нам веза омета свакодневни живот, попут посла или друштвених активности, то може указивати на проблем. "На примјер, ако се осјећате преоптерећено или усредсређено на проблеме у вези умјесто на своје задатке или хобије, то може бити знак да сте у токсичном односу. Када ваша веза утиче на вашу срећу и продуктивност, вријеме је да размислите о ситуацији или потражите помоћ", закључила је Бокман, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

