Крај традиције или ударац по џепу? Све што морате знати о новим правилима за печење ракије

Фото: Tanjug

Сви мали приватни произвођачи јаких алкохолних пића, чак и они који ракију пеку искључиво за властите потребе, мораће по уласку Црне Горе у Европску унију да се региструју код Управе царина и пријаве свој казан, предвиђено је нацртом новог закона о акцизама.

Ово је само једна од измјена које чекају грађане, а које, судећи према нацрту, многима неће допасти.

Ограничење од 50 литара

Према новом нацрту, „малим произвођачем“ сматра се физичко лице које производи ракију од воћа из свог узгоја, а користи је искључиво за властито домаћинство и госте.

Акциза за јака алкохолна пића износи 1.250 евра по хектолитру (100 литара) чистог алкохола. То практично значи да на литар ракије од 50 степени акциза износи 6,25 евра.

Казне, одузимање опреме и камате

Држава уводи много строжи надзор. Сваки власник казана мора се уписати у регистар акцизних обвезника најкасније осам дана прије почетка производње.

Уколико надлежни органи утврде да произвођач продаје ракију „на црно“, производи више од дозвољеног лимита без пријаве или се није регистровао, слиједе ригорозне мјере:

  • Одузимање и уништавање залиха ракије.
  • Одузимање или печаћење казана и опреме.
  • Наплата акцизе на сву произведену количину уз припадајуће камате.

„Мала дестилерија“ као излаз

За оне који желе да производе више од 50 литара, нацрт предвиђа статус „мале дестилерије“. Они могу производити до 1.500 литара чистог алкохола годишње (око 3.000 литара ракије), уз плаћање 50 одсто износа акцизе.

Акцизе на струју и мање маневарског простора за гориво

Осим ракије, нацрт закона предвиђа и увођење акцизе на електричну енергију од 0,1 цент по киловат-сату за домаћинства, што ће директно утицати на висину рачуна за струју.

Такође, Влада ће имати мање простора да ублажи раст цијена горива. Док садашњи закон дозвољава привремено смањење акциза до 50 одсто, новим нацртом то умањење ограничава се на 25 одсто за еуродизел, односно 35 одсто за бензин.

Ове измјене, како се наводи, дио су усклађивања са европским стандардима, а примјењивале би се од тренутка уласка Црне Горе у ЕУ, преноси Телеграф.рс.

