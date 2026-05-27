Logo
Large banner

Електро-Бијељина: Сутра без струје 750 потрошача

Аутор:

АТВ
27.05.2026 10:00

Коментари:

0
Стубови за струју.
Фото: АТВ

У дијелу Власенице и Шековића сутра ће без струје бити 750 потрошача због годишњег ремонта Мале хидроелектране "Тишча" и припадајућег далековода "Тишча-Шековићи", најављено је из "Електро-Бијељине".

Од 8.30 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у насељеним мјестима Драгасевац, Мишари, Рача, Доле и Брда у општини Власеница и корисници у Тишчи и Трнову на подручју општине Шековићи.

Ротација-илустрација

Регион

У току велика акција у Црној Гори: Трага се за одбјеглим полицајцем

Из предузећа "Електро-Бијељина" наводе да су ови радови неопходни како би се створили адекватни услови за квалитетну дистрибуцију електричне енергије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Струја

Електро-Бијељина

електрична енергија

Власеница

Шековићи

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мотоцикл мотор вожња пут

Градови и општине

Појачана контрола мотоциклиста и возача мопеда у Требињу

46 мин

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Градови и општине

Оружје не штити, већ убија: Полиција едукује основце у Источној Илиџи

49 мин

0
ауто-сједишта

Градови и општине

Удружењу "Четири и више" из Вишеграда уручена ауто-сједишта

15 ч

0
Фоча

Градови и општине

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

18 ч

0

  • Најновије

10

31

Тужила хотел у Италији због воде од седам евра: Ево каква је пресуда стигла

10

25

ИДФ: Елиминисан високорангирани командант Хамаса

10

21

Зашто се чека сатима? ЕЕС систем у пракси "затајио" - Брисел најављује хитне измјене

10

18

Земљотрес погодио Хрватску: "Јак удар, баш се затресло"

10

13

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner