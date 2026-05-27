Електро-Бијељина: Сутра без струје 750 потрошача

У дијелу Власенице и Шековића сутра ће без струје бити 750 потрошача због годишњег ремонта Мале хидроелектране "Тишча" и припадајућег далековода "Тишча-Шековићи", најављено је из "Електро-Бијељине".
Од 8.30 до 17.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у насељеним мјестима Драгасевац, Мишари, Рача, Доле и Брда у општини Власеница и корисници у Тишчи и Трнову на подручју општине Шековићи.
Из предузећа "Електро-Бијељина" наводе да су ови радови неопходни како би се створили адекватни услови за квалитетну дистрибуцију електричне енергије.
