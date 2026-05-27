У току велика акција у Црној Гори: Трага се за одбјеглим полицајцем

27.05.2026 09:54

Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

На Грахову је у току велика акција полиције, која на том подручју поново тражи одбјеглог суспендованог полицајца Љуба Миловића, сазнаје портал Адриа.

Акција је, према незваничним информација, почела рано јутрос.

Полиција за Миловићем трага од јула 2022. године због сумње, а потом и оптужбе Специјалног државног тужилаштва да је део криминалне групе, такође, одбјеглог вође криминалног кавачког клана Радоја Звицера.

Миловић је, у међувремену, оптужен и за формирање криминалне организације која је, наводно, шверцовала дрогу, прала новац…

Полиција је и раније спроводила акције на Грахову у оквиру потраге за овим суспендованим полицајцем.

(Танјуг)

