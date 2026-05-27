Тајни јеловник Лепе Брене помоћу којег је смршала 17 килограма

Промјена изгледа Лепе Брене својевремено је изазвала велику пажњу јавности, нарочито након што је пјевачица за шест мјесеци успјела да смрша 17 килограма.
Захваљујући посебном режиму исхране, потпуно се трансформисала, а њену протеинску дијету детаљно је анализирала нутриционистица-дијететичарка Јована Срејић Ферлуга, која је саставила и примјер петодневног јеловника.
Доручак: кајгана са паприком и гљивама
Потребно је: 2 јаја, ½ шоље гљива, ½ шоље паприке, 20 грама изренданог сира, 1,5 супене кашике маслиновог уља, 50 грама младог сира, со и бибер по укусу.
Припрема: састојке ставити у чинију, добро промијешати, загријати маслиново уље у тави и сипати смјесу. Лагано пржити.
Ручак: тањир потажа од поврћа, 200 грама грилованог меса, свјежа салата од поврћа по избору.
Вечера: туна салата са сусамом
Потребно је: 2 шоље купуса, млади лук, 10 ротквица, ½ конзерве туњевине.
Дресинг: 1 кашика уља, 1 кашика сирћета или лимуновог сока, 1 кашика печеног сусама, 1 шоља јогурта.
Припрема: исјецкати састојке и добро промијешати. Прелити дресингом.
Доручак: салата и 2 кухана јаја
За салату је потребно: 1 шоља купуса, ½ шоље мркве, ½ шоље цвекле, 1 супена кашика уља.
Припрема: након што се састојци помијешају, прелити уљем.
Ручак: тањир потажа од поврћа, 200 грама гриловане рибе, свјежа салата по избору.
Вечера: салата.
Доручак: омлет са брокулом и сиром
Потребно је: 2 јаја, ¾ шоље (70 грама) брокуле, 2 супене кашике изренданог сира, 1 кашичица маслиновог уља, со, бибер, 1 шоља јогурта.
Припрема: пропржити брокулу, додати умућена јаја са зачинима, лагано пржити и додати остале састојке.
Ручак: потаж од поврћа, 150 грама грилованог бифтека, свјежа салата.
Вечера: медитеранска салата од туњевине.
Доручак: омлет и салата
Потребно је: 2 јаја, 100 грама поврћа, 1 кашика уља, 1 шоља јогурта или кефира, 1,5 шоља зелене салате, ½ кашике уља, лимунов сок.
Припрема: умутити јаја, додати поврће, уље, салату и јогурт/кефир. Зачинити.
Ручак: потаж и 200 грама грилованог бијелог меса, свјежа салата.
Вечера: Цезар салата.
Доручак: мафини са паприком, гљивама и јајима
Потребно је: 2 јаја, ½ шоље гљива, ¼ шоље црвеног купуса, 20 г сира, 1 супена кашика јогурта, 1,5 супена кашика маслиновог уља, со, бибер, 50 грама младог сира.
Припрема: загријати рерну на 180°C, припремити калуп и издинстати поврће. Умутити јаја и јогурт, сипати у калуп, додати сир и пећи око 20 минута.
Ручак: потаж од поврћа, 200 грама гриловане рибе, свјежа салата.
Вечера: витаминска салата са коцкицама меса и јабуке.
