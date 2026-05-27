Тајни јеловник Лепе Брене помоћу којег је смршала 17 килограма

АТВ
27.05.2026 07:38

Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.
Промјена изгледа Лепе Брене својевремено је изазвала велику пажњу јавности, нарочито након што је пјевачица за шест мјесеци успјела да смрша 17 килограма.

Захваљујући посебном режиму исхране, потпуно се трансформисала, а њену протеинску дијету детаљно је анализирала нутриционистица-дијететичарка Јована Срејић Ферлуга, која је саставила и примјер петодневног јеловника.

ДАН 1

Доручак: кајгана са паприком и гљивама

Потребно је: 2 јаја, ½ шоље гљива, ½ шоље паприке, 20 грама изренданог сира, 1,5 супене кашике маслиновог уља, 50 грама младог сира, со и бибер по укусу.

Припрема: састојке ставити у чинију, добро промијешати, загријати маслиново уље у тави и сипати смјесу. Лагано пржити.

Ручак: тањир потажа од поврћа, 200 грама грилованог меса, свјежа салата од поврћа по избору.

Вечера: туна салата са сусамом

Потребно је: 2 шоље купуса, млади лук, 10 ротквица, ½ конзерве туњевине.

Дресинг: 1 кашика уља, 1 кашика сирћета или лимуновог сока, 1 кашика печеног сусама, 1 шоља јогурта.

Припрема: исјецкати састојке и добро промијешати. Прелити дресингом.

ДАН 2

Доручак: салата и 2 кухана јаја

За салату је потребно: 1 шоља купуса, ½ шоље мркве, ½ шоље цвекле, 1 супена кашика уља.

Припрема: након што се састојци помијешају, прелити уљем.

Ручак: тањир потажа од поврћа, 200 грама гриловане рибе, свјежа салата по избору.

Вечера: салата.

ДАН 3

Доручак: омлет са брокулом и сиром

Потребно је: 2 јаја, ¾ шоље (70 грама) брокуле, 2 супене кашике изренданог сира, 1 кашичица маслиновог уља, со, бибер, 1 шоља јогурта.

Припрема: пропржити брокулу, додати умућена јаја са зачинима, лагано пржити и додати остале састојке.

Ручак: потаж од поврћа, 150 грама грилованог бифтека, свјежа салата.

Вечера: медитеранска салата од туњевине.

ДАН 4

Доручак: омлет и салата

Потребно је: 2 јаја, 100 грама поврћа, 1 кашика уља, 1 шоља јогурта или кефира, 1,5 шоља зелене салате, ½ кашике уља, лимунов сок.

Припрема: умутити јаја, додати поврће, уље, салату и јогурт/кефир. Зачинити.

Ручак: потаж и 200 грама грилованог бијелог меса, свјежа салата.

Вечера: Цезар салата.

ДАН 5

Доручак: мафини са паприком, гљивама и јајима

Потребно је: 2 јаја, ½ шоље гљива, ¼ шоље црвеног купуса, 20 г сира, 1 супена кашика јогурта, 1,5 супена кашика маслиновог уља, со, бибер, 50 грама младог сира.

Припрема: загријати рерну на 180°C, припремити калуп и издинстати поврће. Умутити јаја и јогурт, сипати у калуп, додати сир и пећи око 20 минута.

Ручак: потаж од поврћа, 200 грама гриловане рибе, свјежа салата.

Вечера: витаминска салата са коцкицама меса и јабуке.

(Азра)

