Додик и Будимир у Москви на Међународном форуму о безбједности

Аутор:

АТВ
27.05.2026 07:15

Москва, Русија
Делегација Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик и министар унутрашњих послова Жељко Будимир, борави у Москви, гдје је почео Међународни форум о безбједности.

Додик би, како је планирано према програму Форума, требало сутра да говори на пленарној сједници, када би делегација Републике Српске требало да се састане и са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације, Сергејом Шојгуом.

