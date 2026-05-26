Logo
Large banner

Минић: Кључно поштовање Дејтона и враћање надлежности домаћим институцијама

Аутор:

АТВ
26.05.2026 20:42

Коментари:

0
Минић: Кључно поштовање Дејтона и враћање надлежности домаћим институцијама
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поздравио је усвајање Декларације Народне скупштине Републике Српске о затварању ОХР-а, истичући да су поштовање Дејтонског споразума и враћање надлежности домаћим институцијама кључни за стабилност и демократски развој.

"Дијалог и договор домаћих актера остају једини начин за функционисање БиХ", написао је Минић на Иксу.

Посланици у Народној скупштини Републике Српске усвојили су данас Декларацију о затварању Канцеларије високог представника у којој се тражи да буде окончана функција високог представника у БиХ и затворен ОХР.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Предсједник Владе

ОХР

Република Српска

Бивши високи представник

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије

Република Српска

Каран: Нека бајрамски дани буду на радост свим вјерницима и добронамјерним људима

2 ч

2
Бојан Випотник

Република Српска

Випотник за АТВ: Хрватска води један нетранспарентан процес

2 ч

0
ХЕ Дабар

Република Српска

Успорени радови на ХЕ Дабар

3 ч

0
Кристијан Шмит

Република Српска

"Шмит забринут за политички пут Милорада Додика"

3 ч

3

  • Најновије

22

40

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

22

22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

22

14

Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

22

11

Ова земља има чак 10.000 плажа!

22

11

Познато када ће бити сахрањен Александар Нешовић Баја

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner