Минић: Кључно поштовање Дејтона и враћање надлежности домаћим институцијама

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поздравио је усвајање Декларације Народне скупштине Републике Српске о затварању ОХР-а, истичући да су поштовање Дејтонског споразума и враћање надлежности домаћим институцијама кључни за стабилност и демократски развој.
"Дијалог и договор домаћих актера остају једини начин за функционисање БиХ", написао је Минић на Иксу.
Поздрављам усвајање Декларације Народне скупштине Републике Српске о затварању ОХР-а. Поштовање Дејтонског споразума и враћање надлежности домаћим институцијама кључни су за стабилност и демократски развој. Дијалог и договор домаћих актера остају једини начин за функционисање…— Саво Минић (@minic_savo) May 26, 2026
Посланици у Народној скупштини Републике Српске усвојили су данас Декларацију о затварању Канцеларије високог представника у којој се тражи да буде окончана функција високог представника у БиХ и затворен ОХР.
