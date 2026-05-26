"Затварање ОХР-а има суштински значај за трајан мир у БиХ"

АТВ
26.05.2026 21:29

ОХР, Канцеларија високог представника
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта поздравио је јединство посланика у Народној скупштини Републике Српске приликом усвајања Декларације о затварању Канцеларије високог представника /ОХР/, те оцијенио је да је за трајан мир и стабилност у БиХ суштински важно да ОХР буде затворен.

Линта је истакао да је неопходно да престане наметање одлука и да се врате одузете надлежности домаћим институцијама у складу са Дејтонским споразумом, саопштио је Савез Срба из региона.

"Посебно радује јединствен став народних посланика Републике Српске, без обзира на то да ли припадају власти или опозицији, када је ријеч о државним и националним питањима", нагласио је Линта, преноси Срна

Он је указао да бројне чињенице потврђују да је досадашње д‌јеловање Канцеларије високог представника, а нарочито примјена "бонских овлашћења" и наметање одлука, продубило под‌јеле и повећало неповјерење између Срба и Бошњака.

Посланици у Народној скупштини Републике Српске усвојили су данас Декларацију о затварању ОХР-а у којој се тражи да буде окончана функција високог представника у БиХ и затворен ОХР

