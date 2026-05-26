Цвијановић: Курбан-бајрам да подсјети на међусобно поштовање

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић пожељела је да дани Курбан-бајрама буду подсјетник на универзалне вриједности солидарности, хуманости, праштања и међусобног поштовања, те додатни подстицај јачању уважавања, разумијевања и толеранције међу људима.
"Свим вјерницима исламске вјероисповијести упућујем искрене честитке са жељом да један од најзначајнијих празника у исламској традицији проведете у миру, добром здрављу, породичној срећи и слози са својим најближима", навела је Цвијановићева у честитки, преноси Срна
Цвијановићева је пожељела да Курбан-бајрам донесе духовни мир, благостање и свако добро.
Муслимани у БиХ и широм свијета прославиће сутра први дан Курбан-бајрама
