Звиздићев захтјев Уставном суду БиХ је неуставан и недопустив

Аутор:

Весна Азић
26.05.2026 19:17

Коментари: 0

0
Денис Звиздић
Фото: Youtube/N1 BiH

Неуставан, недопустив и без основа за одлучивање. Тако у Одбору за уставна питања НСРС виде захтјев Дениса Звиздића упућен Уставном суду БиХ због начина на који Српска троши, ни мање ни више, него свој буџетски новац.

Уставни суд не може одлучивати о томе како Српска распоређује средства из свог буџета, јер је то уставна надлежност ентитета. У суштини, спор се води око новца за представљање Републике Српске у иностранству и консултантске услуге, а не око кршења Устава или закона. Као аргумент наводе и ранију пресуду Уставног суда БиХ из 2009. године у којој је, како кажу, јасно наведено да таква буџетска издвајања, сама по себи - нису супротна Уставу БиХ.

,,У буџету пише за шта је новац. Он мисли да је то новац за отцјепљење Републике Српске. И онда, то што он мисли, дакле он своју машту покушава да представи као процес у Уставном суду што говори о томе да су они потпуно погубљени. То је једна политика која је изгубила, не само компас, него и било каква озбиљна начела.Значи, они желе да сад Уставни суд расправља о њиховим маштаријама и док они маштају, ми ћемо и даље да радимо конкретне потезе’’, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Одбора за уставна питања НСРС.

,,Лобирање је један од легитимних начина представљања Републике Српске. Такође, оно што није јасно дефинисано да је у надлежности државних или заједничких институција, дефинисано је на начин да је у надлежности ентитета. Све је то јасно дефинисано и у члану 3 Устава БиХ", рекао је Огњен Вукојевић, члан Одбора за уставна питања НСРС.

Република Српска није изашла из својих уставних надлежности, став је струке. Политичари из ФБиХ када немају могућности за политички обрачун и политичку борбу онда прибјегавају старом сарајевском рецепту - жалбама високом представнику. Раније је то била и америчка амбасада, а сада Уставни суд БиХ, каже Љубинко Митовић. Апсурдно је и смијешно, како каже, да Звиздић брине о средствима Републике Српске.

,,С’ правом то нема никакве везе. Је не знам одакле му таква могућност, односно гдје конституисати то право Уставног суда, дакле, надлежности Уставног суда су јасно прописане Уставом БиХ. Не могу заиста пронаћи такву надлежност Уставног суда и потпуно је разумно да ће такво његово обраћање одбацити", рекао је Љубинко Митровић, професор правних наука.

Између осталог, Одбор је разматрао и утврдио више иницијатива пред Уставним судом Републике Српске. Међу њима и оспоравање одредби Закона о предшколском васпитању и образовању, као и Закона о заштити становништва од заразних болести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
