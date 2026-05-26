Борац слави титулу: „Најљепши поклон за 100. рођендан клуба“

Аутор:АТВ
Коментари:0
Слави се у Бањалуци. Борац је у посљедњем колу Wwin лиге савладао Посушје резултатом 2:0 и тако на најбољи начин окончао шампионску сезону, али и обиљежио јубилеј 100 година постојања.
„Прелијепа слика данас данас из Бањалуке. Ја морам овим путем да честитам свим играчима, стручном штабу, као и запосленицима у клубу на доминантној освојеној титули ове године у првенству БиХ. Мислим да смо на најљепши начин честитали стоти рођендан нашег клуба и ова титула је на неки начин поклон нашим највјернијим навијачима. Заиста су били вјетар у леђа свих ових година. Заиста им се од срца захваљујем“, поручио је Богољуб Зељковић потпредсједник ФК „Борац“
Како је Зељковић поучио, календар је такав да Борац нема много времена ни за одмор ни славље већ се 10. јуна поново окупљају на стадиону гдје крећу припреме за наредну сезону. Како је рекао, циљ јесте долазак до групне фазе неког од европских такмичења, а прци циљ јесте да по први пут у историји клуба освоје узастопн титулу у домаћем првенству.
„Користим прилику да честитам Борцу шампионску титулу. Мислим да су показали највише у овој сезони, да су имали добар континуитет и да су на крају заслужено славили титулу ове године. Користим прилику и да честитам свим осталим екипама које су избориле излазак у Европу, Сарајеву, Вележу и Зрињском. Такође, честитам свим екипама које су ове године играле овај формат Wwin лиге 10, Мислим да се показало да смо донијели добру одлуку да лига стрпљивим корацима, малим иде полако напријед“, казао је Вицо Зељковић, предсједник Фудбалског савеза БиХ.
Он је нагласио да још постоји много простора за напредовање те је поручио да у будућности очекује све успјешније резултате.
„Савез ради оно што је у моћи савеза, а то је да обезбиједи што бољу инфраструктуру, да обезбиједи што боље услове за игру. И наравно, фудбал је као најважнија споредна ствар на свијету сваке године, неко се више радује, неко мање, али то је све спорт“, поручио је Зељковић.
„Желим да се захвалим свим људима, навијачима који су дошли данас да нас бодре и подрже и на крају заједни прославимо, иако смо обезбиједили титулу прије неколико кола. Мислим да је ово једна фантастична сезона, ако погледамо од почетка до краја мислим да смо заслужено побиједили и освојили тај пехар који нисмо прошле године уз тај један мали кикс, сада смо исправили“, рекао је Стојан Врањеш.
Врањеш се осврнуо и на лични јубилеј - 300 одиграних утакцима за бањалучки Борац.
„Тај јубилеј је крунисан и побједом и пехаром. Један Бањалучанин који је сањао да игра за Борац, ово је трећа титула са клубом, тако да, шта да кажем. Могу бити само пресрећан што сам дио овог клуба и дио ових прекрасних момака, набијача, управи клуба“, рекао је Врањеш.
Први стријелац ове сезоне са 27 постигнутих голова Лука Јуричић казао је да је веома сретан и поносан због цјелокупне сезоне.
Фудбал
Славље може да почне: Борац савладао Посушје за крај шампионске сезоне!
„Ово је велики успјех клуба на један овако велики јубилеј, сто година и наравно могу бити пресретан због сезоне и постигнутим јер ово је до сада мој особни рекорд и идемо у нову сезону још јаче и наставити се потврђивати из утакмице у утакмицу“, рекао је Јуричић.
Шеф Стручног штаба Винко Мариновић казао је да је побједа као и цјелокупна сезона била величанствена.
„Данас смо опет потврдили да смо најбоља екипа. Дакле, држали смо се од првог до посљедњег кола и заиста све честитке мојим играчима, ја сам јако поносан због њих на све ово што су урадили и са освајањем ове титуле уписали су се у историју. Показали су заиста један велики карактер, менталитет, другарство, заједништво“, рекао је Мариновић.
Он је нагласио да је пред пред клубом 14 дана одмора и креће се са новим припремама.
Срђан Граховац, капитен Борца такође је потврдио да је ријеч о спектакуларној и врло успјешној сезони ФК Борац те је поручио да се више славило него тренирало с обзиром на све успјехе као и јубилеј од 100 година.
„Резултати потврђују да и у слављеничком ритму можемо дапобјеђујемо противнике. Прелијепа сезона иза нас, ја бих још једном честитао свим момцима и захвали бих им се у своје име јер ипак ја то другачије гледам. Одрастао сам овдје, ово је наш клуб. Они су ту дошли да нам ово све омогуће тако да им се захваљујем још једном што су нам за сто година клуба омогућили да славимо титулу“, поручио је Граховац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
40
22
22
22
14
22
11
22
11
Тренутно на програму